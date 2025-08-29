Santa Pola recupera su concurso de calderos en las fiestas patronales

Las fiestas de Santa Pola volverán a lucir uno de sus actos más característicos: el concurso de calderos, suspendido desde la pandemia y que este año regresa gracias a la iniciativa conjunta de la Cofradía de Pescadores y la Concejalía de Fiestas. La cita será el próximo 5 de septiembre, con la participación de las tripulaciones de los barcos de la localidad.

Concurso en las embarcaciones

Cada grupo cocinará en las cocinas de su propia embarcación el tradicional caldero marinero, un plato emblemático de la villa. Los organizadores especifican que el jurado recibirá tres elaboraciones diferenciadas: el arroz a banda sin tropezones, el pescado y el all i oli.

Una edición pasada del concurso de calderos de Santa Pola / Antonio Amorós

Las propuestas, presentadas en la Lonja de Pescados, estarán identificadas únicamente con un número para garantizar que la cata se realice a ciegas.

Jurado y premios

El tribunal estará compuesto por el Patrón Mayor de la Cofradía, un miembro del cabildo, las reinas mayor y de tercera edad, además de la alcaldesa o el concejal en quien delegue. Ellos serán los encargados de valorar los platos y decidir a quién corresponden los premios, fijados en 250, 200 y 150 euros.

“Queremos que este concurso vuelva a ser un motivo de orgullo para nuestras gentes del mar y un reclamo más dentro de las fiestas”, señalaron desde la organización.

El concurso de calderos de Santa Pola vuelve al programa de actos de sus fiestas patronales / Antonio Amorós

Plazo de inscripción

Los barcos interesados en participar deberán formalizar la inscripción en la Cofradía de Pescadores hasta el 3 de septiembre. Esta entidad aportará el pescado necesario para preparar el guiso y también la bebida para que los concursantes puedan refrescarse durante la jornada.

“Es una forma de poner en valor la tradición marinera de Santa Pola y de hacer partícipe a la gente del esfuerzo y la dedicación de nuestras tripulaciones”, subrayó la Cofradía en el anuncio de esta esperada recuperación.