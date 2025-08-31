Absuelta una empresa de Elche de una estafa con criptomonedas al no poder rastrearse los fondos

La Audiencia Provincial de Murcia ha acordado el sobreseimiento provisional del procedimiento judicial que investigaba una presunta estafa relacionada con inversiones en criptomonedas, y en la que figuraba como una de las receptoras de fondos una empresa radicada en Elche. El auto resuelve no continuar con las actuaciones al no haberse podido demostrar la existencia de un delito ni la autoría concreta de los hechos.

El procedimiento se había originado a raíz de la denuncia de un particular quien relató haber sido víctima de una estafa piramidal a través de una plataforma web de inversiones, que proporciona acceso a la negociación en diversos mercados financieros, incluyendo divisas, criptodivisas, materias primas y acciones. En ella realizó una inversión inicial de 250 euros. A medida que avanzaban las supuestas operaciones, fue convencido de aportar hasta 100.000 euros adicionales, distribuidos en dos transferencias de 60.000 y 40.000 euros a otra plataforma, según le indicaron los gestores del fondo. Esta segunda mercantil, también opera como una plataforma de intercambio y procesamiento de pagos en criptomonedas, permitiendo a usuarios comprar, vender y usarlas, lo que incluye pagos para comercios y facturas.

Posteriormente, se le animó a constituir un fondo de inversión mayor, por valor de 400.000 euros, y llegó a transferir hasta 200.000 euros más a cuentas radicadas en Eslovenia y Estonia, pero también en España. Fue en esta fase cuando aparecieron conexiones con la mercantil registrada en Elche.

El rastro roto de los bitcoins

Las investigaciones policiales y judiciales revelaron que los fondos del denunciante se repartieron entre múltiples cuentas en bancos como BBVA, Santander, Bankia, ING, y plataformas de criptomonedas. Parte de ese dinero, según la documentación policial, llegó a cuentas con titulares en Valencia, Madrid y Barcelona. Algunas de ellas presentaban patrones compatibles con operaciones de «mulas» financieras —personas que ceden sus cuentas para recibir y reenviar fondos—, y otras con personas que también podrían haber sido víctimas de engaños similares.

Durante la investigación se constató que el esquema utilizado por los responsables de la presunta estafa no era novedoso, pero sí complejo. La estructura replicaba el modelo de captación piramidal a través de falsas promesas de rentabilidad elevada, habitualmente vinculado a productos financieros opacos o plataformas de criptomonedas no reguladas. Las comunicaciones con la víctima se producían mediante canales informales —principalmente correos electrónicos, llamadas desde números ocultos y plataformas de mensajería cifrada—, lo que dificultó enormemente la trazabilidad de los interlocutores reales.

La detención de ciberestafadores ha aumentado en España / INFORMACIÓN

Además, el hecho de que muchas de las transferencias terminaran en exchanges —plataformas de intercambio de criptomonedas— introdujo otro obstáculo: en cuanto los fondos eran convertidos a monedas digitales como bitcoin o ethereum, dejaban de estar bajo control de las autoridades financieras tradicionales. Aunque algunas plataformas colaboraron parcialmente, las respuestas recibidas por las autoridades españolas fueron limitadas y, en algunos casos, remitieron a normativas internas de privacidad y protección de datos que impedían facilitar información sin resoluciones judiciales específicas de sus jurisdicciones.

La causa también intentó indagar en las estructuras societarias receptoras, especialmente en empresas domiciliadas en territorios como Estonia o Eslovenia, países señalados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) como puntos de atención por el uso de sociedades pantalla para actividades sospechosas. No obstante, las respuestas fueron inconclusas o llegaron fuera de plazo, lo que restó fuerza probatoria a las diligencias.

UDEF

Uno de los informes remitidos por la UDEF destacaba que la operativa analizada presentaba patrones comunes con redes de fraude internacional en las que se utilizan «cuentas cebadoras» que fraccionan los fondos para dificultar su rastreo, técnica conocida como smurfing. También se identificaron movimientos típicos de mulas financieras, ciudadanos que permiten el uso de sus cuentas bancarias a cambio de pequeñas compensaciones económicas, sin conocer —en teoría— el origen ilícito del dinero.

Este cúmulo de dificultades, sumado a la prescripción parcial de algunos movimientos y la imposibilidad de identificar a los receptores finales del capital transferido, llevó al juzgado instructor y a la Audiencia a concluir que no se daban las condiciones mínimas para continuar con el procedimiento penal sin vulnerar las garantías procesales.

La Sala, integrada por los magistrados Juan del Olmo Gálvez, David Castillejos Simón y Miguel Rivera Muñiz (ponente), subraya en el auto por el que acuerda el archivo que no se ha demostrado que los ingresos realizados por el denunciante fueran consecuencia de un engaño deliberado, ni se ha podido identificar a ningún autor que actuara con intención fraudulenta. Además, muchos de los titulares de cuentas —entre ellos, personas físicas domiciliadas en España— también podrían haber sido engañados, según consta en el atestado.

Sigue el auge de las criptomonedas / INFORMACIÓN

«No ha sido posible acreditar ni los elementos esenciales del delito de estafa ni la autoría de los mismos», recoge el auto. A ello se suma una razón procesal definitiva: el plazo máximo de instrucción, conforme al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había expirado sin que se acordara su prórroga, lo que impide practicar nuevas diligencias.

Patrimonio

El denunciante recurrió inicialmente mediante recurso de reforma y apelación, solicitando la continuidad de la causa para profundizar en la averiguación patrimonial de los implicados. No obstante, los jueces califican su argumento como vago y carente de concreción, al no identificar qué nuevas pruebas podrían aportar elementos de convicción suficientes.

El auto de la Audiencia de Murcia es uno de los primeros sobre la reforma de los plazos de instrucción

El auto recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional permite resolver por remisión al auto previo cuando el apelante no introduce nuevos hechos o razonamientos, como ocurre en este caso.

❖La decisión de archivar definitivamente la causa pone punto y final a una investigación iniciada en 2021, sin que llegaran a tomarse declaraciones como investigados a los administradores de la mercantil de Elche ni a ningún otro supuesto implicado. La firma ilicitana, que aparecía en el circuito de recepción y redistribución de fondos, no ha resultado finalmente vinculada penalmente, al no haberse podido establecer nexo directo con la acción delictiva.

De este modo, el procedimiento penal queda cerrado sin acusados y sin juicio, en uno de los primeros autos que fija doctrina procesal clara tras la reforma del plazo de instrucción de causas penales complejas.