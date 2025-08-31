Cuando la parálisis cerebral no pone los límites en el agua

A Juanjo Pérez siempre le gustó el deporte. Con 48 años y una parálisis cerebral de nacimiento, ha pasado media vida tratando de superarse, convencido de que la discapacidad no es una barrera, sino que simplemente el camino que recorre es más empinado. Tras haber practicado tenis de mesa, bicicleta y fútbol, hace unos meses descubrió el paddle surf y, desde entonces, confiesa, se ha convertido en su pasión: «Siempre me pone un nuevo reto delante», además de ayudarle a relajarse después de su jornada laboral como ingeniero informático desarrollando software en una consultoría.

El contacto con esta modalidad, que se suele practicar en la costa alicantina —como es el caso de Arenales del Sol y Santa Pola—, le llegó a través de su amigo Raúl González «Champi», clasificador y responsable del proyecto Lanzadera Deportiva de la asociación Pro-Personas con Discapacidad de Aspe (APDA), quien le habló del Club Deportivo Parres, especializado en este y otros deportes acuáticos.

Juanjo ha encontrado en esta modalidad deportiva la posibilidad de recuperar su pasión por el deporte / Alex Domínguez

Primero sentado

Cuando probó a subirse por primera vez a la tabla en la playa lo tuvo claro: «Sentí que era para mí. Y cada sesión se ha convertido en una oportunidad de superarme», explica a este diario. Eso sí, reconoce que no ha sido fácil por sus problemas de movilidad. El ilicitano empezó practicando sentado en una silla adaptada sobre la tabla. Luego decidió que quería ir más allá. Pasó por la etapa de las rodillas hasta que, poco a poco, ha conseguido ponerse de pie cuando el mar está tranquilo. «Tenía entre ceja y ceja lograrlo. Ahora, cuando estoy de pie sobre el agua, siento paz, satisfacción y una motivación enorme para seguir avanzando», expresa.

El deporte le ha servido para superar algunas barreras de su parálisis mental / INFORMACIÓN

Habilidades

Equilibrio, cierta fuerza y resistencia son las principales habilidades necesarias para dominar la actividad, con lo que esta disciplina le está ayudando más allá de lo físico. Una de sus mayores dificultades era aprender a repartir el peso entre sus piernas: siempre cargaba más en la derecha que en la izquierda, pero explica que en este deporte, también conocido como SUP o Stand Up Paddle, «si haces eso, acabas en el agua. Tengo que obligarme a repartir el peso y esa sensación luego me sirve también para caminar».

Manifiesta que ha notado mejoría en su día a día gracias a lo que aprende cuando el mar está en calma, y narra que uno logra olvidarlo todo mientras piensa en «mantener el equilibrio, meter bien el remo, no caerte. Y cuando logras un pequeño avance, lo celebras como una gran victoria», resume.

Juanjo recibe algunas intrucciones de Parres en la orilla de Arenales / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Superar obstáculos se ha convertido en rutina. Durante mucho tiempo dependía de otros para volver a subirse a la tabla tras una caída, y esa impotencia desapareció el día que, tras meses de práctica, consiguió hacerlo solo. Hoy lo recuerda como uno de sus mayores logros. «Me ayudaron mucho los monitores —Daniel, Álex, Sonia— y todos mis compañeros del club. Han ido adaptando la tabla, primero con la silla, luego con un tirador para poder subirme desde el agua. Siempre han estado ahí, animándome. Son gente excepcional».

"Les asombra verme de pie"

El apoyo, sin embargo, no solo viene del club. En su entorno, familiares y amigos se sorprenden de que pueda practicar un deporte tan exigente. «Les asombra verme de pie dada mi discapacidad, pero para mí todo es cuestión de proponérselo. Soy muy cabezón, y no me doy por vencido fácilmente».

Otros casos

Desde el club agradecen que se pueda dar visibilidad a casos como el de Juanjo para que más personas se animen a esta actividad, que es completa, de bajo impacto y accesible prácticamente a todos los perfiles. Entre quienes lo practican hay personas desde los cinco años hasta jubilados o usuarias que han padecido procesos oncológicos y acuden a entrenar. Explican que durante todo el año realizan actividades náuticas inclusivas en sus eventos de paddle surf y que tienen buena acogida entre varias asociaciones de la provincia de Alicante.