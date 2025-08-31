Riegos de Levante rehabilita su centenario Canal Principal para prevenir los efectos de una dana

Riegos de Levante ha iniciado estos días las obras de rehabilitación del Canal Principal, una infraestructura centenaria clave para el riego agrícola y la defensa frente a episodios de lluvias torrenciales en la Vega Baja. El proyecto, con un presupuesto de casi medio millón de euros financiado íntegramente por la Conselleria de Agricultura, busca garantizar la capacidad de evacuación del cauce y minimizar los daños en caso de dana, además de mejorar la calidad del agua que se almacena en el Parque Natural de El Hondo. El proyecto de reparación se extiende desde Guardamar del Segura hasta Crevillent pasando por Elche. Esta infraestructura estratégica abastece de agua a 25.000 hectáreas e importantes cultivos del Camp d’Elx como es la granada mollar.

El presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, explica que “las obras se realizan para minimizar daños en caso de dana en la comarca de la Vega Baja” y asegura que la actuación no solo es fundamental para la seguridad de los vecinos, sino también para la preservación del patrimonio hídrico y la biodiversidad del humedal.

La máquina está retirando lodos prácticamente centenarios del Canal Principal de Riegos de Levante / Áxel Álvarez

Un canal centenario, muy deteriorado por los lodos

El Canal Principal de Riegos de Levante se construyó en torno a 1918, hace más de un siglo. Desde entonces, apenas se ha actuado sobre su estructura, lo que ha provocado una acumulación de lodos y maleza que limitaban gravemente su capacidad de desagüe. “Del canal que es de cemento, dos terceras partes eran lodo. Lo que pasa es que como las motas son altas el agua aún pasaba, pero era una actuación muy necesaria para mejorar la evacuación cuando sea necesario”, admite Bru, que añade que “también se ha desbrozado porque había mucha maleza de tanto tiempo”.

Las consecuencias de ese deterioro eran graves. En caso de lluvias intensas, la capacidad de evacuación estaba muy reducida y resultaba imposible elevar grandes volúmenes de agua hacia El Hondo, lo que ponía en riesgo a los municipios de la Vega Baja.

La infraestructura de Riegos de Levante abastece de agua a 25.000 hectáreas e importantes cultivos del Camp d’Elx como la granada mollar / Áxel Álvarez

Un escudo contra las riadas en la Vega Baja

El Canal Principal es, de hecho, la vía prioritaria para conducir el agua de la Vega Baja hacia el Parque Natural de El Hondo en episodios de fuertes lluvias. Bru lo explica con claridad: “Ante una eventual dana, no podríamos elevar toda el agua que por allí podía pasar para desaguar”. Cada vez que se produce un episodio de lluvias intensas, los ayuntamientos recurren a Riegos de Levante para activar sus motores y bombear agua hacia la laguna, “porque los embalses de El Hondo siempre los tenemos con bastante capacidad de elevar. De esta manera aliviamos mucho el agua que no tiene salida al mar, porque cuando a esta zona viene un episodio de lluvias, el levante suele soplar muy fuerte y entonces la salida al mar es complicada. En este caso nuestras infraaestructuras sirven de alivio de una forma muy importante”, señala Bru.

El Canal Principal de Riegos de Levante fue la primera infraestructura construida por la compañía / Áxel Álvarez

La función es doble: aliviar el exceso de agua que amenaza con inundar la Vega Baja y, al mismo tiempo, almacenar agua de buena calidad en el Parque Natural de El Hondo. “Nos interesa también, porque el agua suele ser buena y nos sirve para almacenarle para después regar. Pero ayudamos mucho a minimizar los daños de inundación”, recalca el presidente.

Impacto ambiental y agrícola positivo

Las obras, que se prolongarán durante unos dos meses y medio, no están suponiendo interrupción en el suministro de riego a los agricultores. Bru garantiza que “gracias al esfuerzo técnico garantizamos un riego con agua de calidad y un caudal suficiente para atender todas las demandas de las comunidades de regantes mientras se desarrollan las obras”.

Esta salinidad moderada beneficia incluso a cultivos como la granada mollar de Elche, cuya campaña está en su momento final: “Ahora estamos en la última fase del cultivo y viene muy bien para darle más color a la fruta. El agua con un poquito de salinidad favorece que la granada tome el aspecto característico que tiene”, explica el presidente.

La calidad del agua también repercute en la biodiversidad del Parque Natural de El Hondo, ya que reduce riesgos de enfermedades como el botulismo. “Por supuesto, más capacidad de agua y más calidad de agua para el Parque Natural. Y más biodiversidad. Cuando mejores la calidad del agua, muchísimo mejor”, añade Bru.

La limpieza del Canal Principal es necesaria para poder evacuar aguas pluviales con mayor rapidez / Áxel Álvarez

Dos actuaciones sucesivas en el canal

La actuación que estos días se ponía en marcha afecta a un tramo de alrededor de un kilómetro del canal, en el entorno de San Antonio. Pero no será la única. Riegos de Levante tiene previsto iniciar de forma inmediata otra obra de mayor envergadura, también con fondos de Conselleria, que permitirá rehabilitar otro sector del canal con una inversión de dos millones de euros. “Empezaremos en breve otra obra de Conselleria que también vamos a adecuar otra zona del canal que también está mal. Todo encaminado a lo mismo: a que el canal esté en condiciones para evacuar agua”, explica Bru.

Un legado histórico y estratégico

El Canal Principal de Riegos de Levante se inauguró hace más de un siglo, en torno a 1918. “Este canal tiene más de 100 años, fue lo primero que hicimos en Riegos de Levante. En las últimas décadas, seguro que no se ha actuado en él, porque la cantidad de lodo que hay ahí no se genera de un día para otro”, admite Bru.

Esa antigüedad lo convierte en una infraestructura de valor histórico, pero sobre todo en un elemento estratégico para la gestión hídrica y la prevención de inundaciones en la comarca. La rehabilitación no solo recupera su capacidad original, sino que la adapta a las necesidades actuales de un territorio vulnerable a las lluvias torrenciales.