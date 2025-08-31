El TSJ desestima indemnizar una caída en el aseo de un hospital con 231.371 euros

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la familia de una mujer de 70 años de edad que sufrió graves secuelas neurológicas tras una caída tras su ingreso en el Hospital Vega Baja, en Orihuela. La demandante solicitaba en el procedimiento contencioso entablado tras desestimarse su reclamación una indemnización de 231.371,91 euros al considerar que hubo negligencia médica y falta de medidas preventivas, pero la sala concluye que la atención sanitaria se ajustó a la lex artis (el conjunto de reglas científicas, técnicas y éticas que establecen el criterio de corrección en la práctica de una profesión, especialmente en la Medicina) y que el daño se debió a una caída fortuita sin relación con una mala praxis.

La paciente ingresó el 24 de septiembre de 2020 en Urgencias por un episodio de taquicardia supraventricular y fue diagnosticada también de covid-19, lo que obligó a mantenerla en aislamiento. Días después, en la madrugada del 28 de septiembre, fue hallada en el suelo del baño de su habitación tras sufrir un desvanecimiento. La caída le provocó un traumatismo craneoencefálico y, horas más tarde, se le detectó una hemorragia cerebral. Aunque fue trasladada al Hospital General Universitario de Elche y recibió atención especializada, las secuelas resultaron graves: deterioro cognitivo severo, pérdida de memoria y dependencia total para las actividades básicas.

Accesos al Hospital Vega Baja, en Orihuela / Tony Sevilla

La familia alegó que el hospital cometió varios fallos: la errónea valoración de la paciente como independiente, la negativa a permitir acompañamiento pese a sus antecedentes cardiacos, la falta de vigilancia y la demora en la realización de pruebas diagnósticas tras la caída. A su juicio, todo ello derivó en un daño neurológico irreversible que podía haberse evitado.

La Abogacía de la Generalitat sostuvo que no existió infracción de la lex artis médica ni se probó relación causal entre las decisiones sanitarias y el desenlace. Los informes periciales incorporados al expediente fueron determinantes: señalaban que la paciente no presentaba criterios de dependencia, por lo que el ingreso en aislamiento sin acompañante se ajustaba al protocolo covid; además, no existían síntomas neurológicos que justificaran un TAC craneal inmediato, ya que este solo se indicó cuando aparecieron horas más tarde.

La Administración también subrayó que la mujer tenía antecedentes de arritmia desde hacía más de dos décadas, con una vida activa y sin historial de síncopes. Su caída, argumentó, fue un episodio fortuito y no consecuencia de una actuación médica incorrecta.

Responsabilidad patrimonial

El tribunal recuerda que la responsabilidad patrimonial de la Administración no convierte a los servicios sanitarios en «aseguradores universales» de cualquier daño. Para que exista obligación de indemnizar, debe demostrarse una infracción de la lex artis y un nexo causal claro entre la asistencia recibida y el perjuicio.

Obras de ampliación del Hospital Vega Baja / Tony Sevilla

Tras revisar los informes médicos y de la inspección sanitaria, la sala concluye que la valoración funcional de la paciente (Índice Barthel 100) era correcta y que la negativa al acompañamiento respondía a las restricciones vigentes por la pandemia. Además, la recomendación del personal de que pidiera ayuda para ir al baño se interpreta como una medida de prudencia, no como prueba de dependencia. El tribunal subraya que la propia afectada desoyó esa indicación, lo que supone una ruptura del nexo causal.

Respecto al retraso en la realización del TAC, los magistrados destacan que, según los especialistas, no existía indicación clínica hasta que aparecieron síntomas neurológicos claros, por lo que no puede hablarse de una omisión negligente. Una vez detectada la hemorragia, el traslado y la atención se realizaron de forma adecuada y diligente.

Imposición de costas

En consecuencia, el TSJCV desestima el recurso y confirma la resolución de la Conselleria de Sanidad que ya había rechazado la reclamación. La familia deberá abonar las costas del proceso, con un límite de 1.500 euros en concepto de honorarios de abogado. La sentencia, no obstante, no es firme y cabe un último recurso de casación ante el Tribunal Supremo.