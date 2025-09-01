El alcalde de Elche anuncia la apertura de la OMAC del centro este martes pero la cita previa sigue sin funcionar

La Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC) va a ser uno de los primeros servicios restablecidos tras el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento ilicitano el pasado 24 de agosto. Así lo han anunciado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la tercera teniente de alcalde Aurora Rodil, durante un desayuno informativo celebrado este lunes en el Palacio de Altamira. Ambos han querido dar relevancia a que la acción cibernética "no ha bloqueado ni paralizado" el Ayuntamiento. Frente a ello, varios datos: "La semana pasada tuvimos tres mesas de contratación, las nóminas de agosto se pagaron en tiempo y forma, como cumplimos con nuestros proveedores. Se ha complicado el trabajo pero no existe parálisis", remarcaba Ruz, que aprovechaba para dar un anuncio: "Este martes volverá a dar sevicio la OMAC del centro" (Calle Alfonso XII, número 16).

Pablo Ruz y Aurora Rodil anuncian cómo será el nuevo "curso" político / Pilar Cortés

Prioridad en la recuperación de servicios

Los dos socios de gobierno destacaban la importancia de, tras el problema informático, dar prioridad a reponer todos los servicios que se prestan a los ciudadanos. El primer edil apuntaba que "esta semana recuperamos la primera oficina y a partir de la semana próxima esperamos ir abriendo el resto" (Valverde, Torrellano, Plaça de Crevillent, Perleta-Maitino, Las Bayas, La Marina, La Hoya, Carrús, Arenales, El Altet, Altabix). Este lunes, la OMAC Digital sigue sin funcionar, pero es que tampoco se podía pedir cita -a mediodía- para acudir este martes a la oficina del centro de la ciudad. El acceso al sitio web no funciona.

La apertura de la primera oficina de atención ciudadana podría ser un hito, ya que en menos de 10 días se podría recuperar el contacto directo con las necesidades básicas del ciudadano, pero hay que tener en cuenta que la OMAC es un órgano de servicio transversal, que conecta con diferentes departamentos y concejalías del Consistorio y estas pueden estar inoperativas, como ocurre actualmente con la mayoría.

Desayuno del alcalde de Elche y la edil Aurora Rodil inicio del curso político con los medios de comunicación / Pilar Cortés

Trámites y servicios afectados

En las oficinas se ofrece información municipal, está el Registro, se emiten certificados como los de bienes, distancia o no deudas, así como recibos. Allí se ralizan también domiciliaciones bancarias, se gestionan el padrón, las licencias de ocupación o el pago de liquidaciones. También se duplicar recibos, se consultan pagos, se liquidan obras menores, aperturas y certificados varios. A las OMAC se acude para la emisión de firma digital o para trámites catastrales o de sugerencias y reclamaciones. ¿Estarán todas estas gestiones disponibles este martes en la oficina municipal del centro?

La concejala Aurora Rodil, a preguntas de la Prensa sobre qué información ciudadana ha quedado expuesta por el ciberataque, explicaba que de este asunto "todos somos víctimas", pero aseguraba que "el ayuntamiento, poco a poco, va a recuperar la actividad. Nuestro trabajo específico está siendo que los ciudadanos vuelvan a recuperar sus servicios y que nadie necesito se quede sin ayuda". Ruz advertía que la normalidad volverá "en semanas" y la investigación "dudará meses". Es un problema "muy complejo" y "no podemos dar más información pues se encuentra bajo investigación de la Europol. No podemos facilitar más datos pues podemos entorpecer la investigación. Lo que debemos entender es que no se trata de un ataque caído del cielo. Hay personas detrás de él y son delincuentes".