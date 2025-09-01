Crevillent se pone las pilas ante el peligro de una dana

La alcaldesa Lourdes Aznar Miralles, junto con el concejal de Medio Ambiente, Francisco Verdú Ros, han comprobado este lunes los trabajos que se realizan en el Barranc de Sendra para su desbroce y limpieza, una inversión que se va a realizar durante los próximos días diferentes puntos del término municipal en previsión de una dana. “Se trata de actuaciones que son necesarias para estar lo mejor preparados posibles y que el agua pueda circular sin barreras que obstruyan su paso y que haya menos opciones de desbordamientos en esos puntos”, dijo la regidora.

Trabajos de limpieza de barrancos en Crevillent / INFORMACIÓN

El concejal Francisco Verdú explicó que “en concreto, este es el primer punto en el que estamos actuando y en próximas semanas actuaremos en la zona del puente de la N-340 hasta el Canal de Riegos a la salida de Crevillent en dirección a Albatera, también puente de San Antonio de la Florida hasta calle Violín, donde está la Escuela Taller, y la novedad es que añadimos la zona de la rambla que conecta con la N-340 en su tramo conocido como el camino de la Venta del Pollo”. Francisco Verdú añadió que “se incluye este nuevo punto porque sabemos que cuando se producen episodios de gota fría el agua acaba inundando la vía”.

La alcaldesa Lourdes Aznar visitando los trabajos de limpieza / INFORMACIÓN

Los trabajos con cabezal triturador forestal se han ejecutado en el Barranc de Sendra a la entrada de Crevillent desde Elche y los próximos puntos serán el puente de la N-340 hasta el Canal de Riegos a la salida del municipio en dirección a Albatera, puente de San Antonio de la Florida hasta calle Violín y se añade un nuevo punto en la zona del camino de la Venta del Pollo en la N-340

Competencia

Asimismo, la alcaldesa Lourdes Aznar recordó que “la competencia de limpieza de barrancos corresponde a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pero el Ayuntamiento tiene potestad para actuar en aquellos barrancos que están en el casco urbano y en este caso hemos actuado sobre los cuatro puntos comentados”. Por último, el edil Verdú subrayó el hecho de que estos trabajos se estén produciendo en estas fechas para llegar lo mejor preparados a meses como septiembre y octubre, donde son más probables episodios de lluvias torrenciales. En paralelo, durante las últimas semanas también se dio orden a la empresa encargada del mantenimiento de imbornales para que ejecutaran trabajos de limpieza para que estas bocas de desagüe no estén obstruidas y pueda asimilar la mayor cantidad de agua posible en caso de gota fría. Los trabajos que se practicarán durante los próximos días alcanzan el montante total de 7.998,10 euros.