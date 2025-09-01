Elche dotará con pistas para patinaje, "pumptrack", atletismo y multideporte el barrio de Puertas Coloradas

El Ayuntamiento de Elche ha anunciado la creación de una nueva zona deportiva en el barrio de Puertas Coloradas. El proyecto se desarrollará en una parcela de 16.000 metros cuadrados en el sector E-15, ubicada entre las calles Vicente Antón Selva, Pintor Juan de Juanes y el Jardín Oftalmólogo Fernando Soler. La iniciativa fue presentada este lunes por la tercera teniente de alcalde y edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, durante un encuentro con los medios de comunicación en el patio de armas del Palacio de Altamira, coincidiendo con el arranque del nuevo curso político. En el evento estaba presente el alcalde, Pablo Ruz.

Pistas, vestuarios y zonas recreativas

La nueva instalación contará con pistas al aire libre y también una zona cubierta, en la misma línea de las del Plà, además de un pequeño edificio que servirá como vestuario e incluirá dependencias logísticas. Según explicó Rodil, el diseño contempla pistas de multideporte, áreas recreativas, espacios de atletismo y una pista de patinaje de velocidad. “Este es un proyecto que nos ilusiona que es necesario no sólo para esta zona de la ciudad sino para todo Elche”, subrayó la edil.

Vista aérea con una recreación del nuevo complejo deportivo proyectado en el barrio de Puertas Coloradas en Elche / INFORMACIÓN

El primer edil exponía que ya se dispone del anteproyecto, previamente la Junta de Gobierno Local aprobó el cambio de calificación del suelo para destinarlo a uso deportivo-recreativo y actualmente se trabaja en la preparación de la licitación del proyecto definitivo y las obras, con el objetivo de comenzar a finales de 2026.

Circuito de "pumptrack" proyectado en el barrio de Puertas Encarnadas de Elche / INFORMACIÓN

Este complejo responde a una demanda histórica de los vecinos de Puertas Coloradas y de entidades deportivas de la ciudad, que reclaman instalaciones para fomentar la práctica deportiva en el barrio, destacaba la edil. El gobierno municipal ya anunció la puesta en marcha de la iniciativa en 2023 y los vecinos llevaban años exigiendo dotaciones.

Rodil aprovechaba para asegurar que “para nosotros las personas son el centro de nuestras políticas”, insistió la concejala, quien recordó además que este mes de septiembre “Elche va a ser la capital nacional de la investigación sobre el Alzheimer, con la celebración en nuestra ciudad del Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas”.

Refuerzo de las políticas sociales

Junto al anuncio de la zona deportiva, Rodil remarcó que el gobierno local avanza en nuevas iniciativas sociales. En breve se adjudicará un contrato para poner en marcha el servicio de atención a los mayores que sufren soledad no deseada, que por primera vez será gestionado directamente desde el Ayuntamiento de Elche.

Área recreativa en el complejo deportivo de Puertas Coloradas de Elche / INFORMACIÓN

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Elche busca reforzar tanto las infraestructuras deportivas como la atención a los colectivos más vulnerables, alineando urbanismo y acción social como ejes de un mismo plan de ciudad, según remarcaba la concejal de Vox.