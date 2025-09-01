La media luna toma el castillo festero de Santa Pola

Santa Pola vivió este lunes una de sus jornadas grandes de las fiestas de Moros y Cristianos, la inicial. Este lunes cobraba protagonismo la pólvora. Por la mañana se producía, sobre las 10 horas, el Asalto Moro en la playa de Levante, con disparo de arcabucería. Por la tarde, sobre las siete, comenzaba la Entrada de cargos festeros de las celebraciones y posteriormente se celebraba la tradicional Entrada Mora, en la que la Embajadora Elia Luchoro, acompañada por su escolta y boato -por primera vez compuesto por cargos- subía al Castillo tras la refriega para tomarlo en nombre de las huestes de la media luna.

El acto contó con una puesta en escena que renovó la emoción de la Embajada y que otorgó al bando moro el protagonismo de la tarde.

La Embajada Mora revive la conquista en las Fiestas de Moros y Cristianos de Santa Pola / Rafa Arjones

Programa para este martes

Este martes está previsto un Pasacalles Musical a las 12 horas con la Banda Unió Musical de Santa Pola y la Colla El Freu. Partirá desde la Glorieta. A las 18.30 horas comenzará la Embajada Cristiana, en la que se producirá la Reconquista del Castillo por parte de las tropas de la cruz.

Embajada de los Moros y Cristianos de Santa Pola / Rafa Arjones

En estos actos festeros, además de Luchoro, participan Vicente Luis Valero como Embajador y Judith Valero como paladín, ambos del bando cristiano, y José Manuel Ferrer como paladín moro.

Por la noche, este martes habrá música y baile en el auditorio del Palmeral, fiestas en kábilas, cuartelillos y barracas, así como la actuación musical, a las 12 de la noche, de Lady Marian, dentro de la actividad Mercat en Festes. El evento se celebra en la plaza Maestro Quirant.