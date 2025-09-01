Ruz y Rodil escenifican unidad y aspiran a aprobar los presupuestos de Elche en noviembre

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado ya la elaboración del presupuesto municipal de 2026, con el objetivo de aprobarlo en el pleno de noviembre y que entre en vigor el 1 de enero. Así lo confirmaron este lunes el alcalde Pablo Ruz y la tercera teniente de alcalde y edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, durante el encuentro con los medios de comunicación celebrado en el patio de armas del Palacio de Altamira para marcar el inicio del nuevo curso político. En este acto, Ruz y Rodil escenificaron la "unidad" y "fortaleza" -en sus propias palabras-, del gobierno municipal.

El primero en intervenir fue el alcalde. Tras referirse brevemente al ataque informático repasaba los asuntos en los que "estamos volcados los 14 miembros que componemos el equipo de gobierno". Objetivos "esenciales" tras un verano y unas fiestas "que han sido muy buenos para Elche" en cuanto a cifras turísticas: "En un contexto de contención de las pernoctaciones a nivel nacional, estamos aguantando bien".

Inicio de curso político en Elche / Pilar Cortés

Compromisos

A renglón seguido, el dato que más ha repetido este año el gobierno municipal: la cifra de usuarios del autobús a las pedanías: 300.000 este verano y 900.000 desde que el 27 de enero se pusiera en marcha el servicio. "El año pasado PP y Vox vinimos a esta cita con el compromiso de llevar el autobús a las pedanías. Hemos demostrado que cumplimos".

"Las obras del Mercado Central cumplen todos los plazos después de casi 20 años de dimes y diretes" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Para el último tramo del año se esperan novedades. "Va a ser el trimestre del mercado central. Nos llena de profunda alegría que las obras sean una realidad y marchan cumpliendo todos los plazos después de casi 20 años de dimes y diretes", exponía Ruz, que destacaba próximas inauguraciones: "En pocas semanas inauguraremos la pasarela de la vía del tren; otro compromiso cumplido. También abriremos el pabellón adaptado y el centro social de San Antón. Seguimos con la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual y vamos a adjudicar el centro sociocultural de Jayton, que cuenta con un presupuesto de 14 millones".

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, en el acto de inicio del curso político / Pilar Cortés

Por su parte, Aurora Rodil hablaba de "otra realidad" en Torrellano, "donde tras sus fiestas vamos a iniciar ya las obras del centro sociocultural".

La edil recordaba otros proyectos como el campamento urbano de septiembre, dentro de Universo Concilia, o las mejoras en centros educativos como las obras del Virgen de la Luz o del colegio de El Altet, el gimnasio del López Orozco y la climatización de las escuelas infantiles. "También será este el trimestre del desmontaje de Riegos El Progreso, una infraestructura clave para el presente y el futuro de Elche".

"En las próximas semanas se intensificarán los contactos para cerrar unas cuentas clave en la recta final de legislatura y para el futuro a largo plazo de nuestro municipio" Aurora Rodil — Tercera teniente de alcalde

Concurso internacional de ideas

La concejala de Vox exponía que durante el verano se han mantenido reuniones de trabajo y "en las próximas semanas se intensificarán los contactos para cerrar unas cuentas clave en la recta final de legislatura y para el futuro a largo plazo de nuestro municipio". El borrador de los próximos presupuestos municipales incluye una consignación destinada al lanzamiento del concurso internacional de ideas del proyecto “Elche Río de Vida”, que busca la revitalización del entorno del Vinalopó.

Acto de inicio del curso político en Elche celebrado este lunes en el palacio de Altamira / Pilar Cortés

El plan contempla la iluminación del Palmeral en su tramo urbano, la creación de miradores singulares en la parte alta de la ladera, así como nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios para facilitar el acceso y el uso ciudadano. También se prevé la reforestación de las laderas del río como parte de una estrategia de transformación paisajística.

"Gobierno de dos partidos"

En el terreno más político, el acto simbólico para el arranque del curso político en Elche contaba con varios asuntos destacados. El primero estaba referido a la imagen de unidad que reflejaron Ruz y Rodil. "Los presupuestos contienen proyectos de todos. Aquí no hay un gobierno con unos socios. En Elche formamos gobierno dos partidos y esto no es que el PP tiene un socio, sino que Vox y PP son socios. Todos los proyectos que ponemos en marcha son proyectos compartidos".

"En Elche formamos gobierno dos partidos y esto no es que el PP tiene un socio, sino que Vox y PP son socios. Todos los proyectos que ponemos en marcha son compartidos" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

El segundo asunto puramente político tenía como protagonista al PSOE. "Han sobrepasado los límites de hacer oposición sembrando dudas sobre algo tan sagrado como la nómina de un trabajador. No hay absolutamente ningún problema para abonar hasta la última nómina del mes de diciembre con su correspondiente paga extra. Cuando digo ninguno es, rotundamente, ninguno. Hay disponibilidad económica para todos los proyectos que tenemos en marcha. Hay un préstamo adjudicado, que va a ser ingresado pronto para poder empezar a acometer esos proyectos. Es muy llamativo que estas amenazas extrañas vengan de alguien que hizo cuatro presupuestos y en el primero incurrió en inestabilidad presupuestaria. Y una inestabilidad presupuestaria de 5 millones de euros", exponía Ruz.

Aurora Rodil y Pablo Ruz, este lunes en el arranque del curso político / Pilar Cortés

Según el alcalde, "el ayuntamiento está en una situación económica normal y todo lo que sea sembrar dudas es una irresponsabilidad. Estamos haciendo todo el esfuerzo desde el gobierno del Partido Popular y Vox para que este año terminemos con estabilidad presupuestaria. Y eso va a implicar, hacer transferencias entre capítulos. Es decir, transferencia del capítulo 2 al capítulo 1, pero no porque falte dinero para pagar nóminas, sino porque hay que cuadrar el total del presupuesto y terminar el año en positivo. Porque se nos exige. Y porque queremos hacerlo. Y ni una sola las inversiones que están previstas, ni una sola, va a dejar de ejecutarse. Para hacer transferencia del capítulo 2 al capítulo 1, ¿qué vamos a hacer? Replantear gastos relacionados, por ejemplo, con festejos o con facturas que sabemos que no nos van a llegar hasta febrero o marzo del año que viene. Podemos transferir esas cantidades económicas para cuadrar el presupuesto y terminar el año en estabilidad. Este es el objetivo de este gobierno".

"El pabellón adaptado (impulsado con el PSOE en el gobierno) ni siquiera es lo que nosotros hubiéramos imaginado. Se va a quedar pequeño" Aurora Rodil — Tercera teniente de alcalde

Pabellón adaptado

Preguntado por los retrasos y aumento del coste del pabellón adaptado, Ruz aseguraba que este es "el vivo ejemplo de la gestión del PSOE. Empezó desastrosamente mal. Nos ha costado 12 millones de euros cuando nos tenía que haber costado solamente cuatro. Perdieron cuatro millones de fondos Edusi por su incapacidad de gestionar, por falta de trabajo, y ha sido un caos". A ello, Rodil añadía: "Y ni siquiera es el pabellón que nosotros hubiéramos imaginado. Se va a quedar pequeño".