Así tratará de transformar la UMH la vida de familias con autismo

En los pasillos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) comienza a gestarse un proyecto con una clara vocación social: contribuir a la plena inclusión de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La institución académica y la Asociación para la Atención de Personas con Autismo de la Región de Murcia (ASTRADE) han alcanzado un acuerdo de colaboración que busca integrar investigación, formación y acciones culturales al servicio de este objetivo.

El convenio, que se plasmará en las próximas semanas, contempla un marco de cooperación que va más allá de lo formal. Se prevén iniciativas conjuntas en el ámbito educativo, el asesoramiento mutuo, la investigación aplicada y el intercambio de estudiantes y personal, con un propósito central: abrir la universidad a la diversidad y garantizar la inclusión de las personas con autismo en la vida académica y social.

Desde el equipo de gobierno de la UMH se insiste en que el conocimiento universitario no puede quedarse encerrado en los despachos y laboratorios. La institución entiende que su misión va más allá de la docencia y la investigación: debe tener también un impacto positivo en la sociedad, especialmente en colectivos que históricamente han encontrado barreras para acceder a la educación superior. El acuerdo con Astrade se interpreta en ese sentido como un paso hacia la consolidación de la universidad como agente de transformación social, alineado con los principios de igualdad, diversidad y responsabilidad pública.

Unas instalaciones para atender a personas con trastorno autista / Toni Losas

La experiencia de Astrade

Astrade nació en 1996 como fruto de la unión de familias que compartían una misma realidad: convivir con el autismo en sus hogares. Desde entonces se ha consolidado como una de las entidades de referencia en la Región de Murcia. Actualmente atiende a más de 1.500 usuarios y cuenta con la participación de más de 800 familias. Sus profesionales trabajan en más de 200 centros educativos, donde acompañan a alumnado, docentes y familias para facilitar la inclusión en el día a día.

Pedro Javier Zapata, vicepresidente de Astrade y profesor de la UMH, resume la importancia de este acuerdo: “Este convenio representa un paso decisivo para combinar la experiencia científica de la UMH con el conocimiento práctico en atención al autismo que tiene nuestra Asociación. Gracias a esta colaboración, podremos poner en marcha iniciativas que mejoren la calidad de vida y promuevan la autonomía de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias”.

El reto del acceso universitario

Los datos ayudan a dimensionar la relevancia de este tipo de acuerdos. Según estimaciones del Ministerio de Sanidad, una de cada cien personas en España se encuentra dentro del espectro autista. Sin embargo, el acceso a la educación superior sigue siendo limitado. Diversos informes de asociaciones especializadas apuntan a que solo un número reducido de jóvenes con TEA logra iniciar estudios universitarios, y quienes lo hacen suelen enfrentarse a dificultades añadidas: falta de apoyos específicos, escasa adaptación metodológica o entornos poco sensibilizados.

Un colegio de Elche, en una jornada de sensibilización sobre el autismo / INFORMACIÓN

En este contexto, la alianza UMH–Astrade no solo se interpreta como una oportunidad para avanzar en la investigación, sino como una forma de generar condiciones que permitan a los estudiantes con autismo tener una experiencia universitaria plena, en igualdad con el resto de compañeros.

El convenio contempla proyectos que abarcan desde el desarrollo de nuevas tecnologías de apoyo a la comunicación, hasta programas de formación para estudiantes y profesorado, pasando por actividades culturales y de sensibilización. También se prevé el intercambio de conocimientos y experiencias entre ambas instituciones, lo que permitirá a la comunidad universitaria acercarse de manera directa a la realidad del autismo. La idea central es que el trabajo académico no se quede en publicaciones científicas, sino que tenga una aplicación práctica que redunde en la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.

Las cifras del autismo en España Según el último estudio del Ministerio de Sanidad (2022), en España se estima que 1 de cada 100 personas presenta un diagnóstico dentro del espectro autista. Esto supone alrededor de 470.000 personas en todo el país, aunque asociaciones especializadas advierten de que la cifra real podría ser mayor debido al infradiagnóstico en adultos y mujeres. El acceso a la educación superior sigue siendo un reto. Según la Confederación Autismo España, apenas un pequeño porcentaje de jóvenes con TEA accede a la universidad, y quienes lo hacen suelen enfrentarse a barreras invisibles: dificultades en la adaptación de metodologías, falta de apoyos específicos o un entorno social poco sensibilizado. Un informe de la Fundación Universia (2021) revela que, aunque el 70% de las universidades españolas cuentan con programas de atención a la diversidad, solo una minoría ha desarrollado protocolos específicos para estudiantes con TEA. En este contexto, iniciativas como la de la UMH y Astrade marcan la diferencia.

Más allá del campus

La UMH busca con este convenio fortalecer un modelo de universidad comprometida con su entorno social. En un tiempo en el que se cuestiona el papel de la educación superior y su conexión con los problemas reales, este tipo de iniciativas muestran cómo la investigación y la docencia pueden alinearse con los retos de la inclusión. La designación de coordinadores por ambas partes servirá para garantizar el seguimiento de las actuaciones y resolver posibles discrepancias, lo que refuerza el compromiso de que la colaboración no se quede en una declaración de intenciones.

El convenio entre la UMH y Astrade representa una oportunidad para tender puentes entre ciencia y práctica, entre universidad y sociedad, entre el conocimiento académico y la experiencia de las familias. Su impacto puede ir más allá del campus de Elche y de la Región de Murcia, ofreciendo un modelo replicable para otras instituciones que quieran reforzar su compromiso con la diversidad.

En última instancia, se trata de convertir la universidad en un espacio donde nadie quede excluido, donde la excelencia académica se mida también por la capacidad de transformar vidas y construir una sociedad más justa e inclusiva.