Arrestados dos amigos de Elche por abrir nueve cuentas para delincuentes a cambio de dinero

¿Aceptaría dinero a cambio de abrir cuentas en las que no sabe qué va a ocurrir?. Dos jóvenes de Elche, de 20 y 21 años, han sido detenidos por dos delitos de los que no saben nada: estafa y blanqueo de capitales, porque eso es lo que una banda organizada ha hecho gracias a sus datos personales, facilitados para abrir hasta nueve cuentas distintas. Es lo que se conoce en el argot como "mulas financieras". Hasta ahora las "mulas" más famosas eras las personas utilizadas para transportar droga en su cuerpo de un país a otro, el aumento de los ciberdelitos ha hecho aparecer esta variedad que se aprovecha de incautos que se creen que van a recibir una jugosa contraprestación económica por casi nada.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por uno de los propios detenidos, quien manifestó en dependencias policiales que podía verse perjudicado por unos hechos ocurridos el pasado mes de mayo. Explicó que un conocido suyo le había informado de una supuesta promoción de entidades bancarias, consistente en la apertura de cuentas con códigos de referido de un tercero, que le generaban una bonificación a este último. Por esas aperturas de cuentas iba a recibir un dinero y cuando el tercero recibiera la bonificación, cerraría las cuentas. Tras realizar el proceso de alta de cuentas junto a su conocido, el denunciante permitió que ese tercero, contactado a través de redes sociales, introdujera en su teléfono móvil lo que él pensaba eran los códigos de afiliación. Por esta gestión el arrestado cobraría 50 euros.

Cuentas bancarias vinculadas a estafas en distintas provincias

Pasado un tiempo, el denunciante fue advertido por la Policía Nacional de que una de las cuentas de las que figuraba como titular estaba implicada en movimientos de dinero fraudulentos. Las investigaciones permitieron comprobar que el denunciante tenía cinco cuentas a su nombre que supuestamente no sabía y su conocido cuatro más, todas ellas relacionadas con estafas en Madrid, Zaragoza, Valencia, Burgos y Málaga.

Los dos arrestados entregaron sus datos personales y el control de las cuentas bancarias a terceros, a cambio de pequeñas cantidades de dinero, que no se facilitan en la información facilitada por el Cuerpo Nacional de Policía. "De esta forma, facilitaban que redes de estafadores realizaran operaciones fraudulentas dificultando el rastreo policial y creando entramados de identidades falsas", se explica en un comunicado oficial.

Responsabilidad del titular de una cuenta La Policía Nacional recuerda que el titular de las cuentas tiene que estar siempre en posesión del control de la misma. Delegar en terceros no lo va a eximir de cualquier responsabilidad derivada de un mal uso de estas, pudiendo llegar incluso a adquirir responsabilidades penales. También insiste en la importancia de extremar la precaución ante mensajes o llamadas sospechosas que soliciten datos personales o bancarios. Se recomienda no acceder a enlaces incluidos en correos electrónicos o SMS de dudosa procedencia y verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones recibidas de entidades bancarias o empresas. Ante cualquier sospecha de fraude, es fundamental denunciar los hechos de inmediato en dependencias policiales.

"Smishing" y "vishing"

"Estos grupos suelen utilizar además de esta técnica, otras estrategias como el “smishing”, que consiste en enviar mensajes de texto simulando ser entidades bancarias o empresas para que las víctimas accedieran a páginas fraudulentas e introdujeran sus datos personales, o el “vishing”, en el que mediante llamadas telefónicas se hacen pasar por personal de bancos para lograr que las víctimas transfirieran su dinero a otras cuentas", dice la misma nota. Cuando engañan a estas víctimas, el dinero que les sustraen los dirigen hacia las cuentas abiertas gracias a las “mulas”. De esta manera intentan evitar cualquier rastreo o responsabilidad, orientado la culpabilidad de delito hacia las mulas, las cuales en muchos casos no saben que están siendo parte de un entramado delictivo. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de guardia de Elche, quedando la investigación abierta para el total esclarecimiento de los hechos.