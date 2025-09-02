El alcalde de Elche confirma a la oposición que la tramitación electrónica estará paralizada al menos dos semanas

Elche vivió este martes por la tarde una junta de portavoces convocada por el alcalde, Pablo Ruz, para informar a los grupos municipales sobre las consecuencias y medidas adoptadas tras el ciberataque sufrido por el Ayuntamiento hace diez días. Al término de la reunión, tanto el PSOE como Compromís -grupos de oposición- mostraron sus dudas sobre la información recibida y coincidieron en reclamar más transparencia y explicaciones a la ciudadanía.

PSOE: “No recuperamos la normalidad, volvemos a 2019”

El portavoz socialista, Héctor Díez, aseguró que la sensación tras la reunión es que el Ayuntamiento “no está recuperando la normalidad, está volviendo a 2019”, en referencia al último año en que se trabajaba sin administración electrónica. Según explicó, “la solución que se está implementando no es recuperar la administración electrónica, es volver a 2019 para poder funcionar y mientras tanto ganar tiempo para restablecer todos los servicios”.

Díez señaló que el sistema TAO (plataforma de tramitación electrónica) es prioritario para la recuperación y que el equipo de gobierno confía en restablecerlo “en dos semanas”. Por tanto, al menos ese tiempo podría estar inoperativos los trámites online que hasta ahora ofrecía el Ayuntamiento, como el de pedir cita para acudir a las Oficinas Municipales de Atención a los Ciudadanos (OMAC).

Hasta que este sistema sea repuesto, los grupos políticos deberán funcionar como antes de 2019: “registrar mociones con el sello en la OMAC, presentar preguntas por escrito y consultar expedientes físicamente en las concejalías, siempre que haya copia en papel”. Lo mismo ocurrirá con los decretos del pleno, que habría que revisar en la oficina del secretario el día previo a la sesión.

El PSOE critica que “estamos volviendo a 2019” y Compromís pide inversión en seguridad cibernética “frente a gastos superficiales”

Detalles del ataque y efectos inmediatos

El edil destacó que desde el Ayuntamiento se ha advertido de la necesidad de mantener la confidencialidad para no dar pistas a los ciberdelincuentes, aunque, a su juicio, “tampoco nos han dado ninguna información crítica”. Relató que el ataque se detectó el lunes 25 de agosto a las 8:52 horas, cuando los funcionarios intentaron firmar digitalmente documentos y el sistema no respondió. “Lo que hacen es ponerte una interfaz en la que crees que actúas con normalidad hasta que firmas”, detalló.

Lo que hacen es ponerte una interfaz en la que crees que actúas con normalidad hasta que firmas Héctor Díez — Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Elche

Según la información recibida por la oposición, un pequeño número de ordenadores de los 1.800 municipales fue el punto de entrada de los atacantes, que accedieron al servidor y lo encriptaron. A partir de ahí se activó un comité de crisis bajo el esquema nacional de seguridad, con coordinación autonómica y estatal, dado que Elche es operador de servicio esencial. La empresa encargada de la recuperación es CESIR, la misma que trabaja a nivel nacional.

Díez explicó que las OMAC están funcionando gracias a un sistema “arcaico”, el S400, con pantallas negras y letras verdes, “como el MS-DOS de antaño”, que no se vio afectado. “Hoy se han producido 700 registros en las OMAC, 200 de ellos de empadronamientos, todo de manera manual, con papeles y sellos como antes de 2020”. A este respecto, el concejal José Claudio Guilabert aseguraba a este periódico que "el sistema no tiene nada de anticuado, sólo que su interfaz negra con letras verdes hace que lo parezca, pero se ha venido utilizando hasta ahora, y actualizando, de forma paralela al otro sistema".

"Días, semanas o meses"

La oposición también incidía en que el restablecimiento completo puede tardar “días, semanas o meses”. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Europol investigan el ataque, que ha afectado también a otros países. Además, remarcaba que el Ayuntamiento se ha desconectado de otras administraciones para evitar contagios y tendrá que reinstalar todo desde cero.

Un momento de la junta de portavoces en el ayuntamiento de Elche la tarde de este martes / INFORMACIÓN

Sobre los datos ciudadanos, el portavoz socialista advirtió de que "no hay certeza de si han sido robados o comprometidos: Es como si acabáramos de tener un accidente y no sabemos qué ha pasado”. Tampoco se informó sobre un posible rescate económico ni sobre la procedencia del ataque, según el socialista.

En cuanto a la contratación municipal, Díez explicó que se aplicará el sistema anterior a la administración electrónica, pero con limitaciones: “El secretario ha dicho que solo se tramitarán contratos de emergencia según el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque los plazos están paralizados. Sí se pueden abrir sobres de procedimientos en los que ya terminó el plazo de presentación de ofertas, pero no iniciar nuevos contratos salvo los de emergencia”. Esto, señaló, afectará a proyectos presentados por el alcalde: “El polideportivo anunciado no puede licitarlo, por ejemplo”.

El portavoz insistió en que el mensaje oficial de recuperación de la normalidad es “sesgado”: “Estamos recuperando cierta normalidad a base de volver a 2019. No estamos volviendo al mes de julio ni a la primera quincena de agosto”.

Compromís: “Necesitamos explicaciones claras y priorizar la inversión”

Por su parte, la portavoz de Compromís, Esther Díez, explicó que la reunión fue dirigida principalmente por el comisario José Fernández Villafranca, director de Seguridad del Ayuntamiento, y que la información ofrecida fue de carácter “muy técnico”. Subrayó que la investigación está en manos de la Policía Nacional y que el alcance del ataque “no se puede conocer hasta que lo determinen los especialistas”.

Díez indicó que lo fundamental para su grupo es que se priorice la recuperación de servicios a la ciudadanía y que se garantice la información clara y fluida: “Tocarían ruedas de prensa diarias para dar a conocer la situación a los usuarios y usuarias. Nos han llegado casos de personas a las que no les daban solución, aunque teóricamente el servicio ya estaba activo”.

Confirmó que el Ayuntamiento está reponiendo servicios de forma progresiva, instalando equipos en los departamentos para garantizar lo básico. También que habrá comisiones y plenos en las fechas previstas, aunque si el TAO no está en funcionamiento la documentación tendrá que consultarse en papel. En cuanto a las juntas de participación, se mantienen para octubre.

La junta de portavoces se reunía a primera hora de la tarde de martes en el ayuntamiento de Elche con los responsables municipales de seguridad / INFORMACIÓN

Finalmente, la portavoz de Compromís reclamó que el ataque sirva para replantear prioridades presupuestarias: “Frente a gastos superficiales de los últimos años, habrá que priorizar cuestiones como esta para asegurar que no vuelva a suceder y que la gestión municipal fundamental pueda estar garantizada”.

Frente a gastos superficiales de los últimos años, habrá que priorizar cuestiones como esta para asegurar que no vuelva a suceder y que la gestión municipal fundamental pueda estar garantizada Esther Díez — Portavoz Compromís en el Ayuntamiento de Elche

Gobierno de PP y Vox: “Objetivo: que el ciudadano sufra lo menos posible”

El gobierno municipal de PP y Vox ofrecía también este martes su versión sobre la reunión con los portavoces. En la cita “se ha ampliado la información detallada de todas las acciones que se han llevado a cabo: “Se constituyó el Comité de Crisis del Esquema Nacional de Seguridad del Ayuntamiento y se interpuso la denuncia ante la Policía Nacional. Por su parte, el miércoles se presentó denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, dentro del procedimiento establecido, y se contactó con una consultora especializada en Ciberseguridad con experiencia en recuperación de activos esenciales que da soporte a los servicios de información”.

Ante la situación, el Ayuntamiento trazó “cinco ámbitos de trabajo centrados en la contención para evitar la propagación, la investigación de todo lo ocurrido, la recuperación de la infraestructura informática, el plan de atención al ciudadano en la nueva situación y la comunicación ante la ciudadanía, la corporación y los empleados municipales”.

El objetivo desde el principio ha sido que el ciudadano sufriera lo menos posible las consecuencias de este incidente y minimizar el impacto del ataque Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Tal y como se informaba durante la reunión, siempre según exponen fuentes oficiales, “el objetivo desde el principio ha sido que el ciudadano sufriera lo menos posible las consecuencias de este incidente y minimizar el impacto del ataque. Así, entre las primeras medidas se trató se asegurar el funcionamiento de los servicios básicos municipales como la Policía Local, Centralita, OMAC y Acción Social”, apuntaba el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Por otra parte, el alcalde destacaba que “pese al incidente, se ha realizado en tiempo y forma el pago de nóminas a los trabajadores, el pago a proveedores y las prestaciones sociales, gracias al decreto firmado manualmente el pasado miércoles”.