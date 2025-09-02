Elche pide ayuda a Melilla por un ciberataque que apunta a Rusia

Elche ha recurrido a la experiencia de Melilla para hacer frente al ciberataque que mantiene bloqueados sus servicios municipales, a excepción de la OMAC que comenzó este martes a poder ofrecer algunos servicios a los ilicitanos. La ciudad autónoma sufrió una vulneración informática similar, concretamente el 22 de junio, hace de ello casi dos meses y medio, que fue de tal gravedad que hasta esta semana no ha recuperado su Portal de Transparencia. Pese a ello, logró recuperar en pocos días la operatividad básica de sus aplicaciones gracias a copias de seguridad y protocolos de actuación que ahora comparte con los responsables ilicitanos.

Fuentes policiales apuntan a que el ciberataque de Elche, por su similitud con el sufrido por Melilla o, más recientemente, por el Ayuntamiento de La Vila, podría ser de origen ruso, concretamente de un ransomware, denominado Quilin, que tendría tras de sí a dos peligrosos "hackers" rusos que, hasta ahora, se habían especializado en chantajear a grandes empresas. Según la información recabada por el diario, en la nota de chantaje de la que el Ayuntamiento de Elche no quiere decir absolutamente nada, se aseguraría que se ha accedido a datos sensibles de los ciudadanos.

Una reunión del gabinete de crisis la semana pasada / INFORMACIÓN

De forma manual

La colaboración se produce en un contexto complicado para Elche. Portales clave como el de transparencia o el del empleado público siguen inactivos, lo que obliga a gestionar manualmente trámites esenciales. Aunque en Melilla la recuperación total se alargó durante meses, los avances iniciales permitieron garantizar pagos y servicios básicos en menos de dos semanas, como está ocurriendo en Elche. El Ayuntamiento ilicitano aspira ahora a replicar ese modelo, pero mientras tanto encara el reto de mantener la actividad municipal entre soluciones provisionales y un escenario de incertidumbre que podría prolongarse hasta finales de 2025.