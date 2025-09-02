Ciberataque
Elche reabre las OMAC de la ciudad con gestiones en papel y colas "pero reabre"
El alcalde reconoce el atasco en las oficinas pero destaca la "vuelta a la normalidad" y anuncia que los centros de las pedanías volverán en horas o días y asegura que "lo único que no funciona es la cita previa"
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha informado este martes sobre el proceso de recuperación de la normalidad en los servicios de atención al ciudadano tras las incidencias recientes por el ciberataque a la administración electrónica de hace ya diez días. Según explicó, todas las oficinas municipales de atención al ciudadano (OMAC) —Poeta Miguel Hernández, Centro de Elche, Altabix y Francesc Cantó— ya funcionan "con normalidad", gracias al “esfuerzo brutal” del personal municipal para adaptar procedimientos y mantener la atención.
Colas y trámites pendientes
La "normalidad" destacada por Ruz iba referida a la reapertura, al hecho, no al cómo, ya que él mismo reconocía que se estaban produciendo colas debido a que no es posible solicitar cita previa de manera telemática, "aunque el resto de gestiones habituales ya están operativas: consultas al padrón, presentación de licencias de obra, tributos, tarjetas doradas o el carné joven". En este último caso, el alcalde adelantó que el Ayuntamiento renovará automáticamente los carnés jóvenes expedidos el año pasado, evitando que los usuarios tengan que realizar el trámite de nuevo.
Más de 3.000 trámites acumulados
El primer edil pudo comprobar de primera mano la realidad del primer día de las oficinas de atención al ciudadano tras el "apagón" digital sufrido por el Ayuntamiento a causa de un ataque cibernético. Han sido seis días lectivos sin servicio y, contando que la atención resuelve unos 500 trámites diarios, son más de 3.000 los que se han acumulado. El atasco era evidente esta mañana de martes. Más que evidente, visible.
A la circunstancia "parón total de 6 días" hay que sumar que la vuelta a la normalidad "se está haciendo de forma gradual en las aperturas y en los trámites, aunque lo importante es que "hoy han reabierto todas las oficinas de la ciudad y en breve lo harán las de las pedanías", remarcaba el alcalde, que pedía comprensión por las colas, algunas muy cuantiosas como la de la OMAC de Alfonso XII. En el centro, esta mañana a primera hora se concentraban en ocasiones cerca de 50 usuarios esperando.
Regreso al papel y nuevas medidas
Muchos de los ciudadanos debían volver puesto que los trámites son en papel, el formato antiguo. Ahora, por ejemplo, para presentar una instancia es necesario compulsarla, por lo que hay que llevar fotocopias de los papeles a entregar.
El Ayuntamiento de Elche renovará automáticamente los carnés jóvenes expedidos el año pasado, evitando que los usuarios tengan que realizar el trámite de nuevo
Según fuentes municipales, los primeros trámites ya recuperados son los de Registro (ayudas de emergencia, trámites de Obras y de Bienestar Social, tarjeta dorada...) y Padrón (certificados, altas, cambios, convivencia). Y de forma progresiva se irá trabajando con otros. Para realizar esta labor, el Ayuntamiento ha apostado a tres informáticos por oficina.
Entre los que esperaban, lógico malestar por un servicio que algunos tildaban de "tercermundista". La mayoría lleva "una semana sin poder presentar los papeles para empadronarme", pero también hay despistados que aún desconocían la situación: "no sabía nada de ataques informáticos".
En otra OMAC como la de Carrús también se podían comprobar los problemas, con una treintena de personas esperando y cierta tensión. "Sabemos el esfuerzo que están realizando los funcionarios y que no tienen otra solución, pero necesitamos hacer nuestras gestiones porque hay cosas que no esperan. Yo tengo que sacarle el bonobús al niño para que vaya al instituto en pocos días", señalaba una de las usuarias en la fila.
En cuanto a la administración electrónica, Ruz aseguró que el sistema podría restablecerse “en las próximas semanas”. Además, subrayó el buen funcionamiento de los servicios de Hacienda, donde se ha garantizado la operatividad de los pagos: “Se han abonado las nóminas, se están cumpliendo los pagos a proveedores y en la junta de gobierno del jueves se llevarán certificaciones de obra y de suministros”.
Finalmente, Ruz expresaba su agradecimiento a los trabajadores municipales “por la agilidad y el esfuerzo en la recuperación de la normalidad", y aseguró que en cuestión de días la atención al ciudadano estará “totalmente normalizada, salvo en lo referente a la cita previa electrónica”.
