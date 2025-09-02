Elche usa grava impresa en las jardineras del paseo Obispo Barrachina contra las deposiciones de animales

Elche invertirá más de 170.000 euros en la reforma integral del paseo Obispo Barrachina en el barrio de la Sagrada Familia. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitó este martes el inicio de las obras de reforma completa del enclave y conversó con los vecinos de la zona, recogiendo sus demandas para el nuevo espacio, encaminadas a evitar los efectos de las deposiciones de las mascotas en las jardineras.

El alcalde se reunía este martes con los vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes con respecto a la reforma del paseo Obispo Barrachina en Elche / INFORMACIÓN

Los residentes expresaron su malestar por la conducta de propietarios incívicos de animales y le pidieron "mano dura". El alcalde reconoció la dificultad de hacer pagar a los ciudadanos que permitían a sus mascotas miccionar o defecar donde no se debía hacer o no recoger sus desposiciones. Para evitar los efectos de insalubridad de estos restos animales sobre superficies como el césped artificial, que estaba previsto instalar en las jardineras, los técnicos de la obra propusieron una solución "mucho más limpia", que los vecinos -eran una veintena en una reunión improvisada con Pablo Ruz- acogieron de forma unánime y positiva.

Solución técnica

Las jardineras contarían con un firme de cemento con grava impresa sobre el mismo. Se pintaría de color verde para simular hierba. Las piedras no se podrían quitar y la superficie podría limpiarse de una forma mucho más fácil que si se instalara césped artificial, según destacaban responsables y vecinos. "Queremos que la reforma se adapte a nuestras necesidades y que se evite la insalubridad que supone tener alfombras de césped con pipis y cacas de perros, que además se rompen y sirven de refugio para cucarachas y otros bichos", expresó uno de los residentes, que agradecía la presencia de la máxima autoridad municipal "para atendernos como nos merecemos".

Las obras de reforma del paseo Obispo Barrachina en Elche ya han comenzado / INFORMACIÓN

Los trabajos, iniciados esta semana, tenían un plazo máximo de tres meses de ejecución. La actuación contemplaba la renovación de cubetas y de las ya citadas jardineras, la restauración de bancos, la repintada de luminarias, la plantación de nuevo arbolado y mejoras en el mobiliario urbano.

Nuevas soluciones urbanas

“Vamos a rehacer las cubetas enteras con estructuras de hormigón para evitar que las raíces vuelvan a agrietarlas”, explicó Ruz, que también detalló que en total se renovarían 26 jardineras a lo largo de 440 metros. Las nuevas estructuras se realizarían con muros de hormigón armado vistos, mientras que "el revestimiento superior sería de losa de hormigón de drenaje y gravilla, en lugar de césped artificial, atendiendo a la petición de los vecinos".

Una inversión esperada

El alcalde destacó que "hacía más de 15 años que no se realizaba una inversión de este tipo en el barrio: La mejor manera de demostrar el cuidado de la ciudad es invertir, invertir e invertir en obra pública”.

Las jardineras presentaban desde hace años problemas de grietas producidas por el empuje de las raíces del arbolado, lo que había ocasionado roturas y desprendimiento del revestimiento actual. Además, estaba prevista la realización de reparaciones puntuales en el sistema de riego para garantizar su correcto funcionamiento.

Los trabajos incluían también el replantado de alcorques vacíos y la sustitución de árboles. Ruz recordó que en el pasado se reemplazaron las melias por naranjos, una decisión que “no comparte”, y que ahora se corregiría con nuevas plantaciones. El asfaltado del paseo, renovado en 2024 junto al cambio de luminarias led, permitiría que las obras avanzaran con mayor rapidez.

Un operario retira ladrillos en la restauración del paseo Obispo Barrachina en Elche / INFORMACIÓN

Mejoras en toda la zona

La reforma se llevaría a cabo en cuatro tramos, para minimizar las molestias a los vecinos. “Queremos que los residentes vean que se estaba invirtiendo en su barrio”, subrayó el alcalde, quien situó esta actuación dentro de un plan más amplio de mejoras en la zona.

El alcalde de Elche escuchó atentamente a los vecinos del entorno del paseo Obispo Barrachina / INFORMACIÓN

En este sentido, Ruz recordó recientes intervenciones en calles como José García Ferrández y Ausiàs March, así como la remodelación del jardín Rafael Alberti en la zona de Chimeneas. También apuntó a los proyectos en marcha para los mercados de Plaza de Barcelona y Plaza de Madrid, previstos para 2026, y la licitación de las obras del centro sociocultural de Jayton, que comenzarían entre finales de este año y principios del próximo, como “infraestructura clave para Carrús”.