Héctor Díez: “El Ayuntamiento de Elche tiene que ser rescatado de un alcalde sin límites que va a la deriva y que no sabe gestionar”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha comparecido este martes en rueda de prensa para abrir el nuevo curso político, con un discurso duro contra el alcalde y su gestión y para dar a conocer las propuestas que el PSOE va a llevar a cabo los próximos meses como "prioridades y necesidades de la ciudadanía". El socialista lo ha hecho tras conocer las prioridades del alcalde, “es más que necesario salir al rescate de este Ayuntamiento dirigido por un alcalde sin límites, que malgasta el dinero, que no sabe gestionar, que no dice la verdad y que está buscando desesperadamente dinero para poder pagar las nóminas hasta diciembre”.

“El Ayuntamiento de Elche debe ser rescatado de un alcalde que no tiene límites”, ha reiterado Díez, quien ha destacado que el ejercicio 2024 cerró con un déficit de 8,5 millones de euros y que en septiembre de 2025 aún faltan 3 millones para pagar nóminas de los trabajadores municipales hasta final de año. “Algo histórico e inédito”. Para Díez, el equipo de gobierno “está en descomposición”, con tres ediles que han dimitido y dos más que se han acogido a la dedicación parcial cuando llevan áreas como Promoción Económica y Empleo, Hacienda y Urbanismo. “Se bajan la dedicación para compatibilizar sus cargos con trabajos en el sector privado, algo lícito, pero que demuestra una evidente falta de vocación de servicio público cuando tienen responsabilidades tan importantes”, ha agregado.

Héctor Díez, en un pleno / INFORMACIÓN

"Exigimos al Consell que resuelva las largas esperas en atención primaria y en intervenciones quirúrgicas. La gente está harta y las enfermedades no esperan" Héctor Díez — Portavoz del Grupo Socialista en Elche

Díez ha señalado que Ruz, obsesionado con el ornato, descuida la gestión y los servicios esenciales y no reivindica inversiones autonómicas ni provinciales. “Ayer, en la rueda de prensa de inicio del curso político, Ruz no mencionó proyectos pendientes como el Palacio de Congresos o el TRAM”, ha subrayado. Y ha recordado que las inauguraciones que efectuará durante este trimestre se corresponden a proyectos de la legislatura pasada: “El Palacio de los Deportes, el Centro Social de San Antón, los colegios Virgen de la Luz y Les Arrels…”. La mesa puesta que el PSOE ha ido demostrando a lo largo de estos más de dos años. “Son proyectos del PSOE que Ruz va a inaugurar gracias a que otros los pensamos y los trabajamos”.

Avanzar en “digitalización segura” y combatir la infravivienda

El portavoz socialista ha explicado que el Ayuntamiento necesita avanzar en la modernización y digitalización segura, actuando con previsión ante el impacto de la inteligencia artificial. Y ha alertado que, actualmente, la maquinaria municipal está paralizada por el ciberataque, exigiendo medidas para que no se repita. “Mostramos todo el apoyo a las mujeres y hombres del ayuntamiento que están trabajando por solucionar este grave problema”.

El edil reivindica a las administraciones provincial, autonómica y central avances en los proyectos como el Palacio de Congresos, el TRAM o la llegada del Cercanías al aeropuerto o a la estación del AVE

Pleno en Elche / Héctor Fuentes

"Compatibilizar cargos con el sector privado es algo lícito, pero que demuestra una evidente falta de vocación de servicio público cuando tienen responsabilidades tan importantes” Héctor Díez — Portavoz del Grupo Socialista en Elche

En materia de vivienda, Díez ha defendido una política “ambiciosa con mayúsculas”, aplicando la Ley Estatal de Vivienda y las ayudas al alquiler para rentas medias. También ha pedido incrementar las ayudas a la rehabilitación de viviendas en los barrios y combatir la infravivienda y el chabolismo, revisando la normativa municipal para garantizar accesibilidad, ventilación y dignidad, especialmente en lo referente antiguos bajos comerciales convertidos en viviendas. “La vivienda es un tema esencial y preferente del que Ruz ni siquiera habló ayer en su inicio de curso”.

Ayudas para la vuelta al cole y Plan Edificant II

Sobre educación, el portavoz ha explicado que el inicio del curso escolar sigue encareciéndose y recordó cuando el propio alcalde, en la oposición, hablaba del curso más caro de la historia. “Ahora ¿qué dice el señor Ruz de esto? ¿Qué apoyo hay a las familias para afrontar el inicio de curso? Ruz ni siquiera lo menciona porque no le interesa”. El portavoz ha explicado que para el PSOE la educación es prioritaria en todos sus ámbitos. “Pusimos en marcha el Plan EDIFICANT, se ha demostrado que es una buena herramienta y todos debemos trabajar para llevar a cabo un segundo plan EDIFICANT necesario para Elche”.

Díez se congratula de que los proyectos que el alcalde va a inaugurar “son los proyectos del PSOE en la anterior legislatura, la mesa puesta que le dejamos”

Calidad asistencial

En el ámbito de sanidad, Díez ha indicado el retroceso sin precedentes en la calidad asistencial en los centros de salud. “Exigimos al Consell que resuelva las largas esperas en atención primaria y en intervenciones quirúrgicas. La gente está harta y las enfermedades no esperan”, ha recalcado, pidiendo soluciones inmediatas.

En cuanto al turismo, Díez ha reclamado avances significativos en el Palacio de Congresos y criticó la política turística de Ruz: “Es un fiasco: en pleno Año Jubilar acumulamos siete meses de caída en la ocupación hotelera”. Además, ha pedido a la Diputación que Alicante y Elche vayan de la mano en la construcción de sus edificios congresuales, fundamentales para el turismo de negocios y eventos (MICE). “De momento, nos gana Alicante”.

Llegada de turistas al aeropuerto Alicante-Elche / Matías Segarra

Cercanías al aeropuerto y más suelo industrial

Respecto al transporte ferroviario, el portavoz socialista ha reivindicado al Gobierno de España la conexión de las estaciones de Cercanías Elche Carrús y Parque con la parada del AVE y el aeropuerto. “Nosotros reivindicamos a todas las administraciones independientemente del color político y las comunicaciones son muy importantes para Elche”. Héctor Díez ha exigido que se inicien las obras del Elche Parque Empresarial y se planifiquen nuevos enclaves empresariales para generar empleo y atraer inversiones.

“Frente a esta situación, el PSOE inicia el curso político como una alternativa real a Ruz, apostando por la gestión ágil y sencilla y centrados en dar voz a la ciudadanía, propuestas para mejorar y reivindicar inversiones para Elche”, ha explicado Díez. Para finalizar, el portavoz se ha visto sorprendido que el alcalde “ayer no hablara de rebaja fiscal, algo de lo que sí ha ido hablando los dos últimos años. No ha hablado de impuestos”.