Margarita del Val, Doctora Honoris causa por la UMH de Elche

Uno de los científicos más importantes de España, la viróloga e inmunóloga Margarita del Val Latorre, será la gran protagonista de la apertura del curso académico 2025/2026 en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), que se celebrará el 18 de septiembre. El rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, presidirá la ceremonia, que se celebrará a las 12:00 horas, en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche.

Durante el acto, se la investirá como Doctora Honoris Causa. Del Val forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y su padrino será el catedrático de Edafología y Química Orgánica de la UMH, Manuel Jordán Vidal. Asimismo, la UMH entregará distinciones fin de servicios al personal que por jubilación o fallecimiento ha dejado de prestar sus servicios en la Universidad. Defensora de la eficacia del uso de las vacunas y de las cuarentenas en los casos de crisis epidemiológica, como fue la pandemia del coronavirus. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, realiza divulgación científica (este viernes acude a la UA a las 9 horas a dar una conferencia) y publica artículos en revistas especializadas.

Margarita del Val / Tony Sevilla

Medicamento

Ha representado a España en la Agencia Europea del Medicamento y es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Comité Experto Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid. Como vocal del Área de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), coordina el Acuerdo COSCE de Transparencia en Experimentación Animal. Sus investigaciones destacan por buscar la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y aspectos que forman la base del funcionamiento de las vacunas.