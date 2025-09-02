Las OMAC de Elche gestionan 780 trámites en la primera jornada tras el ciberataque

Las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) del Ayuntamiento de Elche retomaron este martes su actividad tras el ciberataque de la pasada semana con un balance de 780 trámites administrativos realizados durante la mañana en las dependencias del Centro, Altabix, Francesc Cantó y Plaza de Crevillent.

Certificados y tarjetas entre las gestiones más demandadas

Según los datos facilitados, se gestionaron 65 registros de entrada, 8 solicitudes de tarjeta de Bus Lliure y 368 certificados de empadronamiento, además de 11 certificados por cambio de domicilio. En conjunto, fueron cientos los vecinos que acudieron a las oficinas municipales para realizar gestiones tras varios días sin servicio.

Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del centro de Elche, este martes por la mañana / INFORMACIÓN

Normalidad paulatina en las oficinas

“Las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) han realizado un total de 780 trámites durante la mañana de este martes después de que se haya retomado el trabajo de forma progresiva en las oficinas del Centro, Altabix, Francesc Cantó y Plaza de Crevillent tras el ciberataque sufrido la pasada semana”, indicaron fuentes municipales.

El equipo técnico continúa trabajando para restablecer la normalidad en todos los puntos de atención, con el objetivo de que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de forma completa lo antes posible.

El Altet y Torrellano, próximas reaperturas

De manera paralela, las OMAC de las pedanías de El Altet y Torrellano se encuentran en fase de preparación para reabrir. “Las oficinas de las pedanías de El Altet y Torrellano se encuentran en proceso de inicio de trámites por lo que en los próximos días podrían comenzar a trabajar de nuevo”, añadieron desde el Ayuntamiento.

Con esta reactivación progresiva, el Consistorio busca devolver a los vecinos la posibilidad de realizar trámites esenciales como el empadronamiento, la solicitud de tarjetas de transporte, el registro de documentos o la obtención de certificados, afectados durante más de una semana a consecuencia del ataque informático.