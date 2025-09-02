Una ONG urge la ayuda económica de Elche ante la hambruna en Gaza

Los gazatíes se están muriendo. Sí, muriendo. Cuatro meses después del penúltimo asedio israelí, la Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas ha hecho este martes una petición a la sociedad ilicitana para recabar fondos que ayuden a las familias que se encuentran desesperadas. "Hace unas semanas nos contactaba una familia de Gaza, concretamente de Mawasi en Al- Qarara haciendo un llamamiento a la ciudadanía ilicitana", explican desde este colectivo ilicitano para dar a conocer su campaña.

"Anwi , el portavoz de su familia y vecinos, explica mediante material gráfico la situación que están viviendo desde hace tiempo, pero mas agravada desde hace cuatro meses por la hambruna utilizada como arma de guerra contra la población palestina". Las imágenes son desgarradoras por el dolor y las circunstancias en que están viviendo, frente a una comunidad internacional insensible ante esta situación. Muchas asociaciones y países han calificado de genocidio la actual situación.

"La Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas no es la primera vez que se moviliza para ayudar a familias que, mediante redes sociales y contactos con otras voluntarias internacionales que haciendo de ayuda- puente en el desierto de Sinaí, consiguen aportar donaciones directas a civiles, que sobreviven a este genocidio que no puede dejarnos indiferente", aseguran en una nota. Ante esta situación han iniciado una nueva movilización después de haber protagonizado distintos actos los últimos dos años para que cesen los ataques sobre civiles.

"Los desplazamientos forzosos con las altas temperaturas, enfermedades crónicas como insuficiencias respiratorias, diabetes , tratamientos renales...se suman al miedo y hambre. Ayudarles es la única opción que tenemos y seguir denunciando la pasividad de la Unión Europea. Todos lo hemos consentido". En la imagen aparece un número de bizzum o de transferencia para realizar cualquier tipo de ayuda.