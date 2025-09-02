La vacunación en el Hospital de Elche descubre los destinos más exóticos y tropicales: Tailandia, Indonesia, Marruecos, Colombia y México

Cada vez son más los ilicitanos que hacen las maletas rumbo a destinos lejanos. Tailandia, Indonesia, Marruecos, Colombia o México ya no son solo nombres en los catálogos de agencias, sino lugares que los viajeros de Elche recorren con creciente frecuencia. Sin embargo, antes de disfrutar de esas playas paradisíacas, selvas tropicales o ciudades vibrantes, hay una parada imprescindible: la Consulta del Viajero Internacional del Hospital General Universitario de Elche.

Solo en el primer semestre de 2025, este servicio ha atendido 657 consultas, casi la mitad de todas las registradas durante 2024. Y es que cada vez más ilicitanos entienden que la aventura comienza mucho antes de embarcar: empieza con la prevención.

Tailandia encabeza la lista de destinos más solicitados por los ilicitanos (11%), seguida de Indonesia (8,1%) y Marruecos (7,3%). También figuran Colombia, México, Brasil, Sri Lanka, China y Vietnam. Una ruta que dibuja un mapa lleno de contrastes: desde templos budistas en el sudeste asiático hasta las selvas amazónicas o las coloridas medinas marroquíes. Cada destino tiene su encanto… y sus riesgos sanitarios. En Asia, los mosquitos transmiten enfermedades como el dengue o la encefalitis japonesa; en América, la hepatitis A o la fiebre tifoidea son las amenazas más comunes; mientras que en África del Norte la malaria y el cólera no deben pasarse por alto. Por eso, los especialistas de Elche insisten: igual que se consulta la guía de viajes, hay que preparar la guía de vacunas.

Vacunación en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El pasaporte invisible: las vacunas

Entre las vacunas más administradas en el Hospital General destacan la de la fiebre tifoidea (80,6% de los viajeros), la hepatitis A (70,2%), la polio (17,3%) y la fiebre amarilla (15,3%). También son frecuentes las de cólera, encefalitis japonesa y meningitis. En algunos casos, además, se receta medicación preventiva contra la malaria. Y no faltan los consejos prácticos que todo aventurero debería seguir: beber siempre agua embotellada, usar repelentes de insectos y cuidar la higiene alimentaria. Como resume el doctor Juan Francisco Navarro, jefe de Medicina Preventiva del hospital: “Con información y prevención, conseguimos que los viajeros disfruten de su experiencia sin riesgos para la salud”. Planificación: la primera etapa del viaje

Los expertos recomiendan pedir cita al menos dos meses antes del viaje, ya que muchas vacunas necesitan entre tres y cuatro semanas para ofrecer la máxima protección. La solicitud puede hacerse por teléfono o correo electrónico al Centro de Vacunación Internacional de Elche. Cada consulta es personalizada: se analizan el destino, el tipo de viaje y el estado de salud del viajero. No es lo mismo un mochilero que recorrerá aldeas rurales en Asia que una familia que viaja a un resort en el Caribe. Esta atención a medida es lo que ha hecho que el servicio tenga un nivel de satisfacción “muy alto” entre quienes lo han utilizado, según una encuesta reciente.

Elche, una ciudad cada vez más viajera

Detrás de estos datos se esconde una realidad: Elche es hoy una ciudad abierta al mundo. La mayoría viaja por turismo, pero también hay quienes vuelven a sus países de origen o participan en proyectos de cooperación internacional. Marruecos, Colombia o México, por ejemplo, son destinos habituales gracias a los vínculos de la población migrante ilicitana. La Consulta del Viajero es, en este sentido, un reflejo de cómo los ilicitanos viven el turismo de una forma cada vez más global y diversa.

Escaparate de una agencia de viajes en Elche / Matías Segarra

En la selva

Ya sea para perderse en la selva de Sri Lanka, recorrer las calles de Hanoi o explorar las ruinas mayas en México, los viajeros ilicitanos saben que la salud es el mejor compañero de viaje. Y para garantizarlo, el Hospital General de Elche se ha convertido en el punto de partida invisible de muchas de estas aventuras. Porque más allá de playas, templos y mercados, hay algo que une a todos los viajes: la tranquilidad de saber que uno puede disfrutar del mundo con seguridad. Como dice el doctor Navarro: “La consulta del viajero es una prioridad sanitaria, pero también una invitación a soñar con destinos lejanos de forma responsable”.