Vuelve "Elx al carrer" con dos fines de semana cargados de actividades

El festival ‘Elx al Carrer’ organizado por la asociación Elx Viu al Carrer en colaboración con el Ayuntamiento de Elche celebra este año su 17º edición con actividades y espectáculos con lo que llevar la cultura a diferentes plazas y calles de la ciudad. En esta ocasión, y por tercer año consecutivo, se amplía a dos fines de septiembre para ampliar el número de actuaciones, y se realizará los días 12,13, 19 y 20 de septiembre.

Una edición anterior de Elx al Carrer / Matías Segarra

La edil de Juventud, María Bonmatí, ha destacado que ‘Elx al Carrer’ “es uno de los festivales más importantes del área de Juventud, que envuelve de magia, arte y cultura las calles y plazas más emblemáticas de la ciudad”. Según la edil, el Ayuntamiento de Elche apoya con un convenio esta iniciativa con 30.000 euros y ha animado a todos a participar y disfrutar de los espectáculos durante los 2 fines de semana.

Actividades

El festival contará con más de 30 actividades, espectáculos y talleres en diferentes espacios públicos de la ciudad como la Plaza del Congreso Eucarístico, Plaza de Baix, Eres de Santa Llucía, Plaza del Centro de Congresos, Glorieta, Parque Municipal, Hort de Baix y la novedad este año de la zona de Traspalacio.

Presentación de Elx al Carrer esta martes en el Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

Según la presidenta de Elx Viu al Carrer, Cristina Navarro, la programación de esta 17.ª edición cuenta con artistas y asociaciones locales y nacionales en disciplinas relacionadas con el teatro, danza, música, circo y acrobacias, pero también break dance, poesía o talleres infantiles y dirigidos al público familiar, especialmente los sábados por la mañana. Este martes, la página web de los organizadores aún no ofrecía las actividades pasadas las 12 del mediodía.