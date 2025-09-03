Ciberataque en Elche: Los funcionarios se llevan al trabajo sus ordenadores

Funcionarios del Ayuntamiento de Elche han decidido llevarse sus ordenadores portátiles al trabajo para intentar agilizar el trabajo habida cuenta que sus equipos informáticos municipales, por un motivo u otro, siguen apagados tras el ciberataque sucedido hace ya once días del cual los responsables de seguridad tienen constancia desde el lunes 25 de agosto, a las 8.53 horas, según se informó el pasado viernes en una rueda de Prensa.

Como publicó INFORMACIÓN este martes, el ciberataque, de origen probablemente ruso, está siendo investigado por la Europol y se tardará semanas para poder tener el Ayuntamiento en marcha al 100% porque prácticamente hay que replicar toda la red de trabajo y los servidores de 1.800 ordenadores. Hay que saber si falta información o ha sido sustraída de los bancos de datos, que eran tanto físicos como en la nube (cloud). Los responsables municipales evitan contestar a estas preguntas escudándose en que se trata de una investigación penal abierta. Como se recordará, el Ayuntamiento de Elche ha recibido una nota, se desconoce en qué formato, en la que se le pide un rescate por los equipos, que están encriptados. Algunas fuentes aseguran que hacía semanas que no se realizaban copias de seguridad, lo que daría como conclusión la pérdida de información. A esta pregunta los responsables municipales ni admiten ni niegan.

Ciudadanos esperando turno este martes en la OMAC Centro de Elche / M. Alarcón

Servicio

Si el martes se consideró una primera victoria comenzar a dar servicio en cuatro OMAC (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano), este miércoles se ha incorporado al menos una más, la de Torrellano. Pero no todos los servicios están en marcha. De este modo se encuentran operativas las del Centro, Altabix, Francesc Cantó y Plaza de Crevillent, además de esta en las pedanías. "En las próximas horas se restablecerá la atención de servicio al ciudadano también en la oficina de El Altet", ha explicado el equipo de gobierno. Lo curioso es que no se puede pedir cita telemática por lo que hay que acudir presencialmente a las oficinas y hacer cola. Si tenemos en cuenta que muchas gestiones precisan de documentación, ahora son los ciudadanos quienes tienen que acudir con originales y fotocopias hasta que se resuelva la situación. El primer día se atendieron 780 peticiones cuando a diario los servicios en las 14 oficinas acumulan 500.

Algunas OMAC han comenzado a funcionar en Elche tras el ciberataque / INFORMACIÓN

El caso de Melilla

La buena voluntad de los trabajadores municipales, que saben que cada día que pasa su trabajo nadie lo va a sacar, se demuestra por el hecho de que estén acudiendo con sus propios equipos para conectarse a internet, no a la intranet municipal donde radica el problema. Mientras tanto, no se ofrece información sobre si se ha robado datos informáticos sensibles sobre los ciudadanos, algo que ha ocurrido en ciudades como Melilla, municipio que fue atacado hace dos meses y que la semana pasada aseguró que Elche le está pidiendo asesoramiento. La ciudad autónoma aún no ha logrado recuperar la normalidad.

El alcalde y los concejales tampoco han aclarado si se va a pedir responsabilidad a alguien por lo que ha sucedido, afirmando que eso no es lo importante. Otras fuentes aseguran que "rodarán alguna cabeza" por lo ocurrido. La realidad es que Ruz y sus ediles están elogiando al equipo de seguridad informática municipal, donde se han producido desde su llegada a la Alcaldía importantes relevos.