El colegio de El Altet iniciará el curso "¡por fin!" en obras y utilizará instalaciones municipales para extraescolares

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Aulumnos (AMPA) del colegio Rodolfo Tomás i Samper de El Altet, Mila Martín, mostraba a este diario la satisfacción del órgano que representa por el inicio de las obras de ampliación del centro educativo el pasado mes de julio y destacaba que los trabajos no se han detenido durante agosto, lo que considera “un paso adelante muy importante para conseguir el centro que necesitamos por la demanda existente en El Altet”.

Al mismo tiempo, Martín lanzaba un mensaje de tranquilidad a las familias. Durante este curso escolar, que se inicia con las obras en marcha, las actividades deportivas y extraescolares se realizarán en las instalaciones municipales situadas junto al centro, como el campo de fútbol con pista de atletismo y el pabellón polideportivo, y recordaba que los plazos de las obras son de 14 meses y que se están cumpliendo con normalidad.

El colegio Rodolfo Tomás Samper de El Altet convivirá este curso escolar con las obras de ampliación del centro en Elche / Pilar Cortés

La obra contempla la construcción de un nuevo aulario infantil y de un gimnasio, lo que ampliará la capacidad del centro para responder a la alta demanda educativa de la zona. El Consell asume los 2,8 millones de euros que costará la construcción de los nuevos seis aularios y el gimnasio previsto sobre el que hasta ahora era el patio del centro.

Un proyecto largamente reivindicado

La ampliación del colegio de El Altet responde a una demanda histórica de la comunidad educativa. Tras años de reclamaciones y movilizaciones por parte del AMPA y reuniones con el Ayuntamiento, finalmente se consiguió el terreno colindante y la obra está en marcha.

Martín subrayaba que esta actuación era “urgente y necesaria”, ya que la falta de espacio obligaba a impartir actividades en pasillos y a prescindir de aulas específicas de música, informática o gimnasio. "La ampliación permitirá resolver una situación que se agravaba con el crecimiento del número de alumnos, al pasar además de dos a tres líneas", exponía.

El colegio Rodolfo Tomás Samper de El Altet en una imagen de esta semana / Pilar Cortés

La presidenta del AMPA insistía en que la obra está siguiendo los plazos fijados y que existe una adecuada coordinación con el Ayuntamiento. “Nos dijeron que en julio empezarían y así ha sido. Están trabajando a buen ritmo y también lo han hecho en agosto”, explicaba.

Uso de instalaciones municipales

Ante las lógicas molestias que generan las obras, este curso las actividades de gimnasia y extraescolares se trasladarán al campo de fútbol y al pabellón municipal. “Todo está cerrado en la zona de obras para garantizar la seguridad de los niños y disponemos de las instalaciones del Ayuntamiento para que puedan desarrollarse las actividades”, apuntaba Martín. Desde la asociación de padres se insiste en la importancia de mantener la calma. “A veces los padres se alertan más de la cuenta, pero lo esencial es que las obras se hagan y que dentro de un tiempo tengamos un colegio mucho mejor”.

De este modo, las clases no se verán interrumpidas y las actividades complementarias podrán desarrollarse con normalidad. La presidenta recalcaba que, aunque las obras generan incomodidades, “se trata de una mejora muy importante para nosotros y para el futuro del colegio”.

En relación a la urbanización del entorno, también se prevé el asfaltado de accesos y la plantación de árboles que aporten zonas de sombra, lo que contribuirá a la mejora global de las instalaciones.

La concejal de Educación de Elche destaca que las obras del colegio de El Altet van "a muy buen ritmo" / Pilar Cortés

Catorce meses de ejecución

La duración prevista de las obras es de 14 meses, por lo que, si se cumplen los plazos, la ampliación podría estar lista para el próximo curso escolar. Martín resaltaba que “los trabajos van en orden y todo bien”, por lo que no hay motivos para pensar que puedan surgir retrasos. En este sentido, la edil de Educación, María Bonmatí, destacaba este miércoles que "los plazos se están cumpliendo, los trabajos van a muy buen ritmo y vamos a toda prisa para poder abrir las nuevas aulas y el gimnasio del colegio de El Altet el curso que se inicia el año próximo".

La presidenta recordaba además que en los últimos años se han conseguido otras mejoras, como la instalación de ventanas y calefacción gracias a la colaboración de Aena. Ahora, el AMPA sigue reclamando la incorporación de sistemas de climatización y otros equipamientos que consideran necesarios para el bienestar de los alumnos.