El colegio de Las Bayas en Elche estrena aula de 0 a 2 años, que nace insuficiente ante la alta demanda

El colegio público de Las Bayas, tras abrir aulario nuevo el pasado año, inaugurará este curso un aula experimental para niños de 0 a 2 años, la segunda que se abre en Elche tras la del centro de La Hoya y la única que este año se pone en marcha en la provincia -cinco en la Comunidad-. La respuesta de los padres ha sido un auténtico éxito, de hecho, la dotación ya arranca limitada: 30 familias se han quedado fuera por falta de plazas disponibles.

La propia directora del centro, Amelia María Fernández Moreno, destacaba la importancia de este nuevo recurso educativo que ha sido otorgado por la Conselleria de Educación al colegio. En rueda de prensa donde se presentaban las mejoras de obra realizadas en el recinto escolar -nuevo firme para la pista multideporte y nueva pérgola-, Fernández explicaba ante el alcalde, Pablo Ruz, la edil de Educación, María Bonmatí, y el edil de Pedanías, Pedro José Sáez, que en la nueva clase se han matriculado los 15 niños que permite el cupo oficial establecido —seis de 0 a 1 año y nueve de 1 a 2 años— que compartirán un espacio mixto e integrado.

El aula de 0 a 2 años del colegio de Las Bayas en Elche tiene una entrada propia desde la calle pero es necesario adecuarla / INFORMACIÓN

De hecho, la responsable del centro educativo afirmaba que los padres han acogido este recurso con una gran satisfacción. El aula “nace pequeña”, pero también es cierto que “somos el segundo centro del municipio en conseguir este tipo de servicio”. La responsable del centro subrayó que la alta demanda ha superado con creces la oferta: “Se han quedado cerca de 30 familias sin poder acceder a este servicio, lo que demuestra la necesidad de muchas más aulas de este tipo”.

Mejoras para el acceso al centro

En el mismo evento ante los medios de comunicación la directora evidenciaba una necesidad urgente e inmediata, sobrevenida tras la concesión del aula de 0 a 2 años. “Precisamos garantizar una entrada independiente y segura a estos alumnos, ante la saturación del acceso actual y ante las circunstancias concretas de estos niños. La mayoría tendrán que acceder al aula con el carro y con sus madres o padres”, exponía.

Sin embargo, el colegio dispone de una única puerta de acceso principal para todo el alumnado de Infantil, desde 3 hasta 5 años, lo que genera problemas logísticos y de seguridad: “No puede ser que entren en fila los niños mayores y, al mismo tiempo, accedan las familias con carritos. Se producen interferencias y confusión entre los más pequeños”, señaló.

La directora aclaró que el centro cuenta con otra puerta que da a una calle peatonal directa y que permitiría la entrada al aula y a su patio. Según expuso al propio alcalde, que se interesó por el problema planteado y visitó la zona donde se podría encontrar la solución, el asunto se va a tratar con la máxima premura posible para solventarlo.

A la izquierda, la nueva aula para niños de 0 a 2 años habilitada en el colegio de Las Bayas en Elche para este curso / INFORMACIÓN

Alumnado y profesorado

El colegio de Las Bayas tiene actualmente unos 360 alumnos matriculados y, aunque “dispone del profesorado necesario en líneas generales”, la directora reconoció que “se echa en falta más personal de apoyo en Infantil y en Primaria. Hemos solicitado el desdoble en 5 años, porque tenemos un número muy elevado de alumnos y solo una tutora, pero al no llegar a seis aulas de segundo ciclo no nos corresponde refuerzo”, explicó.

Fernández puso en valor que en el centro “no existen grandes problemas de convivencia escolar gracias a proyectos de mediación en patios y aulas”, y destacó “la facilidad para trabajar en este entorno rural privilegiado. De hecho son muchos los profesores experimentados que piden volver y su plaza definitiva en el centro”.

El alcalde también destacaba el valor de los colegios rurales: “la realidad de la educación en el campo es excelente y se puede ver tanto en el número de demanda de nuevas matrículas como en que la calidad de los colegios es extraordinaria”.

La educación en las pedanías

Elche cuenta con unos 45.000 ciudadanos censadnos en pedanías, “pero hay decenas de miles de ilicitanos que ya viven en el campo ilicitano y que no están censados aquí. Esto genera que tengamos los colegios del campo totalmente llenos, que tengamos que incluso adaptar espacios porque tenemos sobredemanda. No es casualidad tampoco que estemos siendo pioneros en aulas de 0 a 2 años. Todo esto da buena cuenta de la alta calidad educativa de los colegios del campo, que es extraordinaria. Es un valor que tenemos que reconocer y que seguir promoviendo. Uno sabe que cuando se viene el campo a vivir tiene colegios de primera división que van a atender muy bien a sus hijos, sobre todo gracias a sus profesores entregados”, concluía el alcalde.