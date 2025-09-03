Elche invierte este verano tres millones en mejoras de colegios y en la climatización de escuelas infantiles

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, visitó este miércoles el colegio de Las Bayas acompañado por la edil de Educación, María Bonmatí, y el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, para supervisar las actuaciones realizadas durante el verano en colegios y escuelas infantiles del municipio. El primer edil destacaba que este verano se ha invertido en estos centros casi tres millones de euros con el objetivo de que el curso 2025/2026 arranque este lunes 8 de septiembre en las mejores condiciones posibles.

La directora del colegio de Las Bayas muestra la nueva pérgola y la reforma de la pista deportiva al alcalde de Elche y a la edil Bonmatí / INFORMACIÓN

Ruz subrayó la “normalidad con la que se va iniciar el próximo curso” gracias a la partida económica destinada por el Ayuntamiento, al tiempo que defendió que “el mejor lugar donde invertir el dinero público, junto con Sanidad, es en Educación, y eso demuestra el compromiso inequívoco de este gobierno municipal con la educación pública”.

Reformas y mejoras en los centros

Las actuaciones acometidas durante el periodo estival han incluido la reforma de pistas deportivas en casi una veintena de colegios, la instalación de toldos palilleros en el CEIP La Paz de Torrellano, así como la colocación de pérgolas y la renovación de pintura en distintos centros. En el CEIP Las Bayas se ha intervenido en la reforma del firme de la pista deportiva y en todo su entorno inmediato, también con una nueva pérgola.

La mayor inversión se ha destinado a la climatización de las cinco escuelas infantiles municipales. En total, 1,7 millones de euros "para cubrir una necesidad tan importante que tenían nuestros más pequeños". Los trabajos concluirán en octubre, según informaba a este periódico la edil de Educación, por lo que los centros tendrán que seguir utilizando los aparatos portátiles hasta que las instalaciones sean completadas.

Nueva instalación de climatización en la escuela infantil Els Xiquets de Elche / Pilar Cortés

Las clases de este servicio municipal comenzarán el 15 de septiembre para evitar los calores de los primeros días del mes. En aproximadamente un mes, las instalaciones quedarán adaptadas a las condiciones climáticas y los equipos de climatización servirán tanto para el verano como para el invierno, al disponer de bomba de calor.

Nuevos centros en marcha

El regidor ilicitano recordó también que “avanzan las obras de construcción de los nuevos centros educativos Virgen de la Luz y Els Arrels”, dos infraestructuras con las que el municipio refuerza la oferta de plazas escolares públicas." Con esta inversión estival, el Ayuntamiento busca garantizar el buen arranque del curso y consolidar la red educativa municipal con recursos mejorados en infraestructuras, servicios y equipamientos", concluía el primer edil.