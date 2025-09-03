La mujer brilla en la Entrada festera de Santa Pola

Santa Pola y sus mujeres brillaron con luz propia en una Entrada de Moros y Cristianos para recordar. La comitiva arrancó en el Palmeral y avanzó por la calle Elche, la Glorieta, el Muelle y Pérez Ojeda, hasta desembocar en San Antonio. Abrieron las comparsas del bando moro y las escuadras cristianas pusieron el broche final, con un momento especialmente emotivo: la participación de los Almogávares, que celebraron su 25 aniversario con un boato vibrante y un desfile cargado de simbolismo.

El protagonismo femenino se dejó sentir desde el inicio. En los bailes, en las escuadras especiales y en las filas que marcaron el ritmo con pasos elegantes y miradas de orgullo, las mujeres ocuparon un lugar central. La presidenta de la Asociación Festera, María Asunción Pérez, lo subrayó con emoción: «La mujer no solo desfila, la mujer lidera, baila, emociona y engrandece las fiestas. Su presencia es fundamental en la Entrada, pero también en las embajadas».

Boatos espectaculares y emoción en cada paso

Los boatos de ambos bandos, con coreografías espectaculares, trajes majestuosos y composiciones musicales cuidadosamente seleccionadas, arrancaron los aplausos más entusiastas. Los colores intensos de los tejidos, los destellos metálicos de armaduras y coronas, y la precisión de las escuadras dieron al desfile una cadencia hipnótica que mantuvo al público pendiente de cada paso.

Un público entregado

El sonido de las marchas festeras, interpretadas por bandas llegadas desde diferentes municipios de la provincia, acompañó a los centenares de festeros y músicos que llenaron el itinerario. Turistas y visitantes extranjeros, muchos de ellos sorprendidos por la espectacularidad de la Entrada, se agolpaban en aceras y balcones, teléfonos móviles en alto, dispuestos a inmortalizar un espectáculo que mezcla tradición e identidad mediterránea.

La Entrada de Santa Pola, referente del calendario festivo del litoral alicantino, volvió a demostrar que la fiesta es convivencia, patrimonio y emoción compartida. Y este año, con más fuerza que nunca, el desfile tuvo nombre de mujer.

Actos de este jueves

Este jueves 4 de septiembre la jornada festera arranca a las 9:00 h con la tradicional Despertà, a la que seguirá a las 10:00 h el pasacalles musical y la visita al concurso de calles engalanadas, acompañados por las comparsas festeras y la Associació Musical Mare de Déu de Loreto, desde la Glorieta. Por la tarde, a las 15:00 h, el estruendo de la Cohetà llenará el cielo de pólvora y fiesta, preparando el ambiente para un programa repleto de propuestas.

El deporte también será protagonista con el Torneo de Baloncesto “Memorial Alfonso Espín”, que se celebrará a las 20:30 h en el pabellón Silvia Martínez. A las 21:30 h llegará la música y el baile al Auditorio El Palmeral, antes de que a las 22:00 h tenga lugar el popular Sopar del Cabasset en la calle Elche. La noche continuará con la animación en kábilas, cuartelillos y barracas desde las 22:30 h, y se prolongará en la Plaza de la Glorieta con las Nits de Festa, entre las 23:00 y las 03:00 h, con DJ, toro mecánico, glitter y tatuajes.