Expectación en Elche para ver a Raphael: quedan 16 entradas

Dieciséis entradas, 15 de las más baratas, del sector C, de 88 euros cada una de ellas, y una de un palco lateral (99 euros), una zona habilitada para personas con discapacidad, según la web oficial, quedaban este miércoles a la venta de las 1.800 previstas para el concierto en el que vuelve Raphael a los escenarios este sábado, y lo hace en la Rotonda del Parque Municipal de Elche después de una actuación en Mérida el pasado mes de junio, en el Teatro Romano, y tres días en La Zarzuela de Madrid.

HÉCTOR FUENTES

Una actividad incluida por el Ayuntamiento de Elche dentro de los actos del Año Jubilar que concluirá el próximo 1 de noviembre. La actuación tendrá lugar a partir de las 21 horas, por espacio de 120 minutos y la expectación en medios artísticos y sociales es máxima. En Elche sigue "Raphaelísimo", el tour suspendido a raíz de que se le detectara un linfoma cerebral primario el pasado mes de diciembre.

Son 24 ciudades las que componen la gira que llega a Elche, pero el mutismo alrededor del cantante es máximo; de hecho, está declinando entrevistas centrado en su vuelta a los escenarios a los 82 años, cumplidos el pasado 5 de mayo. Tras Elche está previsto que acuda a Sevilla (La Maestranza), el 13 de septiembre), Córdoba (plaza de Toros Los Califas), 20 de septiembre; Zamora (Recinto ferial IFEZA), 26 de septiembre con entrada libre; Murcia (Plaza de Toros), 4 de octubre; y otras capitales españoles hasta que concluya la gira en Albacete el 30 de mayo de 2026.

El cartel de la gira de Raphael / INFORMACIÓN

Regreso a los escenarios

Raphael con esta gira musical celebra su regreso a los escenarios tras un paréntesis en su larga trayectoria artística. El espectáculo combina sus grandes éxitos como "Mi gran noche" o "Yo soy aquel" con canciones de su último álbum, "Ayer… aún", un tributo a la canción francesa. Tras su accidente e intervención quirúrgica, detectada el 17 de diciembre durante una entrevista televisiva que se tuvo que suspender, y ya recuperado, dijo, "Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares. A mis amigos, compañeros de profesión y a los medios de comunicación, gracias también por tanto cariño. Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido. Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo". Ese día estuvo en Mérida y este sábado lo hará en Elche.