Una mutación vinculada al autismo altera la sociabilidad: un avance desde Neurociencias hacia posibles terapias

Un equipo de investigadores del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, en Sant Joan d’Alacant, ha logrado desentrañar un misterio que llevaba años intrigando a la comunidad científica: cómo una mutación genética relacionada con el autismo puede alterar la conducta social. El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, abre la puerta a futuros tratamientos que podrían mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista.

El trabajo, liderado por el científico Félix Leroy, pone el foco en el gen Shank3, cuya alteración se sabe desde hace tiempo que está asociada al autismo, pero cuyo mecanismo de acción no estaba del todo claro. El equipo ha demostrado, a través de experimentos con ratones, que esta mutación afecta a la liberación de vasopresina, una hormona cerebral clave en la regulación de la sociabilidad y la agresividad.

Un “mensajero social”

La vasopresina es una molécula que actúa como mensajero entre las neuronas. En los ratones estudiados, los científicos comprobaron que, debido a la mutación, las neuronas que liberan esta hormona pierden eficacia y apenas logran enviarla a una zona del cerebro llamada septum lateral, muy relacionada con la interacción social: allí se procesa información sensorial afectiva y se dirige respuestas motivacionales, afectando funciones emocionales y conductuales.

La consecuencia es clara: los animales con la mutación mostraban menos sociabilidad y una reducción de la agresividad defensiva, es decir, perdían conductas que en condiciones normales les sirven para defender su territorio.

Félix Leroy / Pilar Cortés

“Conseguimos identificar el punto exacto en el que el sistema falla. No es un problema de todo el cerebro, sino de un circuito muy concreto”, explica María Helena Bortolozzo Gleich, primera autora del estudio.

Dos caminos distintos: sociabilidad y agresividad

Uno de los hallazgos más relevantes es que la vasopresina actúa en el septum lateral a través de dos receptores diferentes, como si fueran dos interruptores independientes: El receptor AVPR1a, que regula la sociabilidad, y el receptor AVPR1b, que controla la agresividad social.

Cuando los investigadores activaron selectivamente uno de esos receptores, lograron rescatar un comportamiento sin alterar el otro. En la práctica, esto significa que es posible mejorar la sociabilidad sin disparar la agresividad, un equilibrio fundamental si se piensa en futuros tratamientos para personas con autismo.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó un biosensor de vasopresina desarrollado en la Universidad de Pekín, una tecnología que permite observar en tiempo real cómo se libera esta hormona en el cerebro. Esta herramienta nunca se había aplicado a la vasopresina y permitió confirmar que la alteración estaba localizada en un punto muy específico del circuito neuronal. Además, la colaboración con investigadores de la Universidad de Zúrich aportó un análisis computacional que reforzó la fiabilidad de los resultados.

Camino hacia terapias más precisas

El estudio no se queda en la explicación biológica. Los resultados ya están protegidos mediante una solicitud de patente orientada a desarrollar fármacos que activen de manera selectiva el receptor AVPR1a, el que regula la sociabilidad. El objetivo es claro: diseñar medicamentos que mejoren la capacidad de interacción social de las personas con autismo sin efectos secundarios indeseados.

Un acto de sensibilización sobre el autismo / MANOLO NEBOT ROCHERA

Aunque los experimentos se han realizado solo en ratones macho —ya que en ellos la vía de la vasopresina está más desarrollada y muestran conductas de agresión territorial—, los autores consideran que esta diferencia puede ayudar a comprender por qué el autismo es más frecuente en varones. También abre la posibilidad de que, en el futuro, los tratamientos se personalicen en función del sexo, teniendo en cuenta cómo se manifiesta el trastorno en hombres y mujeres.

El respaldo internacional y el futuro de la investigación

El trabajo ha sido posible gracias a la financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y el programa de innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, además de apoyos de la Generalitat Valenciana, la Fundación “la Caixa” y organismos de Estados Unidos, China y Suiza.

Detalle de un estudio en un departamento de Neurociencias / Pablo Miranzo/EFE

Este respaldo ha permitido consolidar al equipo de Leroy como uno de los referentes internacionales en el estudio de los circuitos cerebrales que regulan la conducta social. De hecho, el investigador ha sido reconocido recientemente con el EBBS Mid Career Award, uno de los galardones más prestigiosos en neurociencia y comportamiento.

Entender el autismo

Aunque se trata de una investigación básica en modelos animales, sus implicaciones son de gran alcance. Por primera vez se describe con detalle cómo una mutación genética desemboca en problemas de sociabilidad a través de un mecanismo hormonal muy concreto. Y, lo que es más importante, se abre una ventana a la posibilidad de intervenir farmacológicamente en ese mecanismo para mejorar la vida de quienes conviven con el trastorno del espectro autista. “Este es solo un primer paso, pero creemos que marca un camino hacia terapias personalizadas y más eficaces”, concluye Leroy.