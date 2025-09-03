Nil Moliner y Besmaya lideran la Barraca Municipal de Crevillent

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, acompañada por el concejal de Fiestas, Antonio Candel Rives, y el edil de Ocio, Pedro García Magro, presentó ayer el cartel de la Barraca Municipal 2025, enmarcada en las fiestas patronales y de Moros y Cristianos. “Nil Moliner, Besmaya, La Hornet y el show de Tallarina On Tour lideran este potente cartel de actuaciones gratuitas para disfrutar durante nuestras fiestas”, destacó la primera edil.

La regidora invitó tanto a los vecinos como a visitantes de otras localidades a disfrutar de la programación musical y recordó que “se aproximan semanas de divertirnos pero también tenemos que hacerlo con responsabilidad”. Además, Aznar subrayó que “se ha realizado una importante inversión en estas fiestas porque atraen a mucha gente y repercute positivamente en nuestros comercios y restauración”.

Un cartel de nivel con nombres propios

El concejal de Fiestas incidió en que “estas actuaciones musicales son la guinda a nuestras relevantes fiestas de Moros y Cristianos, que son Fiestas de Interés Turístico Internacional desde el año 2017 y que involucran a miles de personas para su celebración entre festeros, músicos y visitantes”. Tanto Candel como García Magro remarcaron que la programación contará con nueve conciertos entre el 3 y el 5 de octubre, repartidos en dos espacios: la Plaza de la Comunitat Valenciana para las sesiones de mediodía y la calle Óscar Esplà para las nocturnas.

Besmaya, durante una de sus actuaciones recientes, actuará en Crevillent estas fiestas / INFORMACIÓN

En concreto, las actuaciones matinales se celebrarán el sábado 4 y el domingo 5, desde las 12:00 horas, con los grupos Reina Mora y Extensores Automáticos. Por la noche, los conciertos arrancarán a las 23:30 horas en la Barraca Municipal de Óscar Esplà.

El viernes arranca la música con Besmaya y La Hornet

El programa comenzará el viernes 3 de octubre con Besmaya, que “con su estilo pop distendido, viene de actuar en multitud de festivales este verano como el Sonorama, Les Arts, Arenal Sound, B-Side Festival, Granada Sound, entre otros”, apuntó el concejal de Ocio, quien recordó que la banda cuenta con “prácticamente 800.000 oyentes mensuales en Spotify”.

La Hornet es un grupo de versiones muy reconocido y seguido en la provincia / INFORMACIÓN

Ese mismo día actuará también La Hornet, formación integrada por músicos de la Vega Baja que versionan clásicos del pop. “Tienen mucho seguimiento por localidades vecinas de la Vega Baja y seguro que vendrá mucha gente de allí y será una buena oportunidad para que nosotros los conozcamos”, añadió García Magro. La noche se cerrará con la sesión indie-pop de Oski Dj, periodista musical de Los 40 y Movistar, con experiencia en salas de Madrid como Ochoymedio.

Nil Moliner y Tallarina On Tour pondrán el broche final

El sábado 4 de octubre será el turno de Nil Moliner, uno de los artistas más reconocidos del pop español actual. El concejal Antonio Candel recordó que “este artista tiene 2,5 millones de reproducciones mensuales en Spotify y suena mucho en radios musicales”. El cantante se encuentra inmerso en su gira Siente el Nexo, con próximas paradas en el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esa misma noche actuarán Dj Juanjo Vivancos, conocido en Crevillent por su paso por el Paellas Fest, y Dj Toledo, con más de 20 años de trayectoria en el panorama urbano y comercial.

Nil Moliner es uno de los platos fuertes de las fiestas de Crevillent / INFORMACIÓN

El domingo 5 de octubre, la Barraca Municipal despedirá la programación con el espectáculo Tallarina On Tour, un show interactivo con música y animación. “Cuatro animadores crean situaciones divertidas con juegos, concursos, confeti y con muy buen rollo y mucha música”, explicó García Magro. Por su parte, Candel cerró la presentación asegurando que “la gran variedad de géneros musicales representados en este cartel satisfará todos los gustos de los distintos públicos”.

Además, se repetirá por tercer año consecutivo la fiesta de Precabos el 19 de septiembre, consolidada tras la buena acogida en ediciones anteriores.