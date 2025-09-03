Ruz reconoce que las obras del tram en Elche no comenzarán este mandato

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha admitido este miércoles que las obras del primer tramo del tranvía no verán la luz este mandato. El proyecto estrella para la ciudad del ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cifrado en cerca de 200 millones de euros y anunciado en la primavera de 2023, meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, se aplaza a 2027 a resultas de lo que arrojen las urnas. Así lo ha dicho el regidor en una entrevista en Onda Cero, en la que da continuidad al desayuno de trabajo del pasado lunes con los medios. En la misma entrevista, con el periodista David Alberola, ha justificado la decisión de este aplazamiento por la dana de Valencia, que se cobró 225 víctimas mortales, ha recordado. El pasado mes de julio el conseller Martínez Mus dijo que en septiembre comenzarían los estudios para definir el trazado.

Ruz confía en que de aquí a mayo de 2027, cuando tiene a priori que acabar el mandato municipal y autonómico, la Generalitat tenga hecho el proyecto del primer tramo para su posterior licitación, aunque sin aclarar si habrá alguna partida para el mismo ya en los próximos presupuestos de la Generalitat. El regidor recordó que la firma del convenio para impulsar esta nueva movilidad, de la que a ciencia cierta no se sabe qué modelo se ha elegido y si, finalmente, no será más que un autobús guiado, se retrasó en noviembre de 2024 por seis meses a consecuencia de la tragedia valenciana. "No es viable esta legislatura", zanjó el alcalde. La reforma de la avenida de la Libertad está pendiente también de lo que pase con el tram, que en ese primer tramo debería unir el polígono industrial de Carrús con el Parque Empresarial de Torrellano.

Aspecto que presenta el Mercado Central de Elche / Héctor Fuentes

Mercado

Sobre lo que es competencia municipal, Ruz aseguró que no hay en estos momentos ningún proyecto enquistado, que todo está en marcha. Como publicó el pasado mes de agosto INFORMACIÓN, el alcalde ha reconocido en la entrevista sobre el proyecto del mercado, ya en marcha, que es de una enorme complejidad, que la calidad del edificio es "precaria" y que se tiene que reforzar los pilares, algo que a priori no estaba contemplado en el proyecto adjudicado a una unión temporal de tres empresas. Ruz ha dicho que aunque la obra debe estar en 18 meses no hay prisa porque queda mucho por hacer. De hecho, la prioridad es precisamente el refuerzo de pilares y vigas tras constatar el pasado mes de julio los técnicos, al abrir varios de ellos, que incluso estaban huecos, pues se habían utilizado en su día como desagües o bien habían sido picados y no tenían la consistencia necesaria. Para quitar los techos de uralita y desmontar el suelo de la entreplanta es preciso previamente estos trabajos. Ruz ha dejado ver que la reforma es más cara que haber hecho el edificio nuevo y en el que se tiene que mover ahora la fachada al oeste dentro del proyecto urbanístico.

Ruz ha definido en la entrevista como "dos callos de diez años" el proyecto del Mercado y el edificio de Nuevos Riegos del Progreso, recientemente adquirido por el Ayuntamiento de Elche a los propietarios como futuras oficinas municipales y donde también se plantea mover la fachada. Ruz confía en breve que se conozca el proyecto del Centro de Congresos, que depende de la Diputación de Alicante, y ha culpado al PSOE de que algunos proyectos, heredados, como el del pabellón inclusivo, les haya costado 8 millones de euros más de lo previsto.