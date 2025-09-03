El Síndic abre investigación y reclama al Ayuntamiento de Elche información sobre una discoteca denunciada

El Síndic de Greuges ha admitido a trámite una queja ciudadana por las molestias atribuidas a la discoteca Boulevard Latino de Elche y ha requerido al Ayuntamiento un informe detallado sobre su actuación ante esta situación. La institución autonómica de defensa del ciudadano considera que la supuesta inacción municipal -que hace pocos días denunció el PSOE- podría afectar tanto al derecho a una buena administración como al derecho a un medio ambiente adecuado vinculado al descanso vecinal, por lo que ha decidido abrir un expediente de investigación.

El Ayuntamiento dispone de un plazo de un mes para remitir su respuesta, prorrogable de manera excepcional otro mes si lo solicita antes de la fecha límite y justifica circunstancias extraordinarias. El Síndic subraya que, si el Consistorio no remite la información solicitada, continuará con la investigación y hará constar en la resolución final la falta de colaboración.

Los términos del requerimiento

El expediente, registrado con el asunto “Contaminación acústica”, parte de las denuncias de una afectada que asegura no haber recibido respuesta a los escritos que presentó en el Ayuntamiento de Elche los días 10 de octubre de 2023, 16 de febrero de 2024 y posteriores, en los que ponía de manifiesto ruidos y molestias derivadas de la actividad del Boulevard Latino.

En su resolución de inicio, el Síndic explica que, “del análisis preliminar de los hechos y la normativa aplicable, se deduce que la presunta pasividad municipal podría lesionar derechos básicos reconocidos en el Estatut d’Autonomia”. En consecuencia, acuerda admitir la queja a trámite y abrir procedimiento de investigación.

El requerimiento pide expresamente al Ayuntamiento “que aclare si ha dado contestación a los escritos registrados y si se han llevado a cabo actuaciones municipales de comprobación de los niveles de ruido emitidos por el establecimiento”.

Intervención policial y aglomeración en el entorno de la discoteca denunciada en Elche y ahora investigada por el Síndic de Greuges / INFORMACIÓN

El contexto: denuncias vecinales y presión política

La apertura del expediente llega en un clima de creciente malestar vecinal y de acusaciones políticas en torno a la discoteca. La semana pasada, el PSOE de Elche denunció la “inacción” del gobierno municipal ante los problemas de convivencia que, según señaló, padecen los residentes de la calle Luis Llorente y su entorno desde hace meses.

Los socialistas hicieron público que los informes de la Policía Local recogen que la mayor parte de las incidencias relacionadas con el local se concentran en torno a la hora de cierre, entre las 5 y las 6 de la madrugada. Entre las quejas vecinales se encuentran episodios de ruidos constantes, peleas, actos vandálicos, consumo de alcohol en la vía pública y suciedad en el entorno.

El PSOE reclamó al alcalde “actuar ya” para garantizar el descanso de los vecinos y señaló que, pese a las quejas reiteradas, el Ayuntamiento no había ofrecido hasta ahora soluciones efectivas.

La defensa de la discoteca

Frente a estas acusaciones, la discoteca Boulevard Latino ha defendido públicamente su actividad. En un comunicado, la empresa aseguró que cuenta con todas las licencias en vigor, que respeta de manera “estricta” la normativa vigente y que mantiene una colaboración total con las autoridades municipales y autonómicas.

El establecimiento explicó que ha atendido todas las inspecciones y requerimientos técnicos, ha entregado documentación y ha permitido mediciones de ruido en sus instalaciones. También apuntó que ha introducido ajustes en los horarios y en la operativa para facilitar el trabajo de los servicios de control y la Policía Local.

La discoteca criticó, asimismo, que se ponga el foco únicamente en su actividad y reclamó que la normativa se aplique de manera “homogénea y objetiva” a todos los locales de ocio nocturno de características similares en la ciudad.

Qué dice la resolución del Síndic La resolución de inicio de investigación del Síndic no prejuzga el resultado final, pero subraya varios aspectos relevantes: Competencia : la institución se declara competente para intervenir en virtud del artículo 38 del Estatut d’Autonomia y del artículo 1 de la Ley 2/2021 del Síndic de Greuges .

: la institución se declara competente para intervenir en virtud del y del . Derechos en juego : menciona expresamente el derecho a una buena administración y el derecho a un medio ambiente adecuado , vinculándolo con el descanso de los vecinos.

: menciona expresamente el y el , vinculándolo con el descanso de los vecinos. Requisitos cumplidos : considera que la queja cumple con los requisitos formales exigidos por los artículos 22 a 30 de la citada ley.

: considera que la queja cumple con los requisitos formales exigidos por los artículos 22 a 30 de la citada ley. Obligación de informar : recuerda al Ayuntamiento que debe emitir un informe razonado y aportar documentación sobre su actuación en el plazo concedido.

: recuerda al Ayuntamiento que debe emitir un informe razonado y aportar documentación sobre su actuación en el plazo concedido. Consecuencias de no responder: advierte de que, si no se remite el informe, la investigación continuará y se reflejará en la resolución final la falta de colaboración.

Próximos pasos

El Ayuntamiento de Elche debe ahora decidir cómo responde a este requerimiento. El informe solicitado por el Síndic debe detallar tanto las respuestas administrativas dadas a los escritos vecinales como las actuaciones de control acústico que se hayan realizado, en caso de haberse producido.

En el plano político, la admisión a trámite por parte del Síndic da un nuevo argumento a la oposición socialista, que ha convertido el caso del Boulevard en uno de los frentes de crítica al actual equipo de gobierno. La cuestión es si la investigación del Síndic, unida a la presión ciudadana y a la cobertura mediática del conflicto, obligará al Ayuntamiento a adoptar nuevas medidas.