Teletrabajo, pero con visado, penúltima puerta para migrantes

Dos años, por ahora, dura el pleito entre un inmigrante argentino y la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Flujos Migratorios después de que le desestimaran la residencia en España que solicitó en la provincia atendiendo a su condición de teletrabajador internacional. El demandante tenía un contrato con una empresa polaca, que intentaba hacer valer para moverse libremente por la Unión Europea, fijando su residencia allí donde considerara oportuno porque, al fin y al cabo, su puesto de trabajo solo precisaba de un teléfono, el suyo propio.

El 15 de diciembre de 2022 firmó un contrato de alquiler de un piso en un municipio muy tranquilo de la provincia, se empadronó y con su pasaporte y un certificado traducido de organismos oficiales polacos, en el que figuraba dado de alta en la Seguridad Social polaca desde el 1 de febrero de 2016, se dirigió al puesto fronterizo del aeropuerto Alicante-Elche, procedente de un vuelo desde Italia, dicen los autos, para presentar de cara a su aprobación por las autoridades españolas un justificante de que cumplía la condición de duración de la estancia con base a que era trabajador de una empresa polaca y tenía los derechos como cualquier empleado de un país miembro de la Unión Europea, pero se lo denegaron. El documento de la Seguridad Social, dice el expediente por el que se rechazó la autorización, aseguraba que no figuraba el «tiempo por el que cubre el desplazamiento» a España para seguir desde aquí su trabajo y eso fue suficiente.

Aquí comenzó la batalla legal basándose en que ni la ley ni el reglamento de la UE, referentes a la circulación de personas con visado de larga duración, regulan que sea un requisito indispensable la aportación del documento requerido. También decía el recurrente que un trabajador con un contrato indefinido, como alegaba que era su caso, no podía tener «por su propia naturaleza» fecha de finalización. La Abogacía del Estado insistió en su alegato que no había aportado documentación suficiente. Solo un contrato de alta en la Seguridad Social polaca que databa de seis años antes.

Sentencia

La sentencia del TSJ dice que la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización dispone que los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan en España, «verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de interés económico». Y lo dice para aquellos supuestos en los que se acredite ser teletrabajadores de carácter internacional, como era este caso. Ahora bien, para ello hace falta un visado, lo que es título suficiente para «residir y trabajar a distancia en España durante su vigencia» que es de un año, aunque se pueda prorrogar, periodo que sería inferior si lo es también el tiempo para el cual el trabajador se tiene que desplazar a España.

Control de pasaportes en la terminal de Alicante-Elche / INFORMACIÓN

Conflicto

Como no es la primera vez que se suscitaba un conflicto de estas características ante el TSJ, la sala explica otro caso que tuvo el pasado mes de enero donde deja claro que el certificado requerido y expedido por la Seguridad Social del país donde radica la expresa extranjera debe acreditar «que el trabajador continúa sujeto a su legislación de Seguridad Social, con indicación del tiempo por el que cubre el desplazamiento» y esto es independiente de que el solicitante disponga de un seguro público o privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. Porque otra controversia que se suscitaba en ese primer asunto era saber a qué sanidad podía acudir.

Visado

La sentencia recuerda que el documento fundamental para poder autorizar la residencia para estos casos es el visado, «que durante la residencia en España esté cubierto por la Seguridad Social y si ya lo está en el país de la empresa que lo contrata, lógicamente ha de probar documentalmente la indicación del tiempo por el que cubre el desplazamiento, en este caso a España y, si hay convenio al respecto entre ambos países, aportar ese certificado de aplicación al trabajador del convenio de Seguridad Social entre ambos países, todo ello requerido en legal forma. La parte no ha cumplimentado tal requerimiento por lo que el desistimiento acordado se ajusta plenamente a derecho».