Científicos de la UMH de Elche descubren que los hongos transmiten su resistencia a fármacos a futuras generaciones

La profesora de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, María Isabel Navarro Mendoza, ha liderado un estudio pionero que demuestra que algunos hongos pueden desarrollar resistencia a fármacos antifúngicos sin modificar su ADN. La investigación, publicada en Nature Communications, revela que estas resistencias se deben a epimutaciones mediadas por ARN interferente (ARNi), modificaciones reversibles que permiten activar o desactivar ciertos genes sin alterar la secuencia genética.

Un mecanismo reversible y heredable

El trabajo se ha centrado en el hongo Mucor circinelloides, un patógeno que puede causar infecciones graves en personas inmunocomprometidas. Los investigadores han descubierto que este hongo utiliza epimutaciones, cambios en la expresión génica que no implican modificaciones en el ADN. “Es como si el hongo encendiera un interruptor que le permite resistir al tratamiento solo mientras lo necesita”, explica Navarro.

Estas epimutaciones pueden activarse o desactivarse según la presencia del fármaco y, además, transmitirse a las siguientes generaciones a través de pequeñas moléculas de ARN, configurando un mecanismo de herencia no mendeliano. Este hallazgo supone un avance fundamental para entender por qué algunas resistencias son tan difíciles de tratar en hospitales y otros entornos clínicos.

Implicaciones médicas y biológicas

La investigación tiene importantes repercusiones para la medicina y la biología molecular. La capacidad de los hongos para transmitir resistencia sin cambios en el ADN plantea desafíos en el tratamiento de infecciones, especialmente en pacientes vulnerables. Además, demuestra que el ARN puede actuar como portador autónomo de información hereditaria, ampliando el concepto tradicional de herencia genética.

La profesora Navarro subraya que este descubrimiento abre nuevas vías para desarrollar estrategias terapéuticas que interfieran con estos mecanismos epigenéticos, ofreciendo posibles alternativas para combatir la creciente amenaza de la resistencia antifúngica.

El estudio completo puede consultarse en Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-025-62572-6