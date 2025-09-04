Ciudadanos y colectivos de Elche responden a la llamada de socorro de familias palestinas

Este jueves y a través del móvil, han recibido unas fotografías conmovedoras. Tres niños rodeados de alimentos y un cartel con la frase "Gracias Elche". Dos días después de realizar su llamamiento de auxilio, la Plataforma de Apoyo a Refugiados, que desde el martes está enviando dinero anónimo donado por los ilicitanos y asociaciones, así como personas de otras localidades de la provincia, han tenido una respuesta que nunca se esperaban. Una ayuda que ha llegado. Queda la esperanza en forma de latas de conservas, aceite y comida.

La Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas hizo este martes una petición a la sociedad ilicitana para recabar fondos que ayuden a las familias que se encuentran desesperadas. "Hace unas semanas nos contactaba una familia de Gaza, concretamente de Mawasi en Al- Qarara haciendo un llamamiento a la ciudadanía ilicitana", afirmaban desde este colectivo ilicitano para dar a conocer su campaña.

La imagen que ha servido para pedir auxilio a la ONG de Elche / INFORMACIÓN

Familia

"Anwi , el portavoz de su familia y vecinos, explica mediante material gráfico la situación que están viviendo desde hace tiempo, pero mas agravada desde hace cuatro meses por la hambruna utilizada como arma de guerra contra la población palestina". Las imágenes son desgarradoras por el dolor y las circunstancias en que están viviendo, frente a una comunidad internacional insensible ante esta situación. Muchas asociaciones y países han calificado de genocidio la actual situación.

Refugiados palestinos bajo las lonas de Unicef, en una imagen facilitada a la Plataforma de Ayuda a Refugiados / INFORMACIÓN

Plataforma

"La Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas no es la primera vez que se moviliza para ayudar a familias que, mediante redes sociales y contactos con otras voluntarias internacionales que haciendo de ayuda- puente en el desierto de Sinaí, consiguen aportar donaciones directas a civiles, que sobreviven a este genocidio que no puede dejarnos indiferente", aseguraban en una nota. Ante esta situación han iniciado una nueva movilización después de haber protagonizado distintos actos los últimos dos años para que cesen los ataques sobre civiles.