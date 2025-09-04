Condenan a la Generalitat a pagar 366.083 euros por la gestión del centro de menores de Elche

La Sección V de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a la Fundación Antonio Moreno frente a la Generalitat en un litigio sobre la revisión de precios del contrato para la gestión del centro de acogida de menores Baix Vinalopó de Elche. La sentencia estima el recurso de la fundación y condena a la administración autonómica a abonar 366.083 euros más intereses legales, además de imponerle las costas con un límite de 1.500 euros.

La controversia se originó a raíz de la reclamación de la entidad gestora, que exigía el pago de la citada cantidad por los tres años de prórroga forzosa del contrato, entre mayo de 2021 y mayo de 2024. La Generalitat había rechazado la solicitud alegando que los pliegos del contrato excluían expresamente la posibilidad de revisar precios, pero el tribunal concluye que la administración no puede ampararse en esa cláusula cuando mantiene en vigor el servicio sin licitar uno nuevo, obligando de facto a la contratista a seguir prestándolo.

El Centro de Menores se sitúa junto al Hospital General de Elche / Héctor Fuentes

La Fundación defendió que sí correspondía la revisión de precios durante los años en los que se vio forzada a continuar con la gestión del centro, pese a que el contrato inicial había finalizado. Recordó que el acuerdo original, firmado en 2018, tenía vigencia hasta 2019 y fue prorrogado mediante anexos hasta mayo de 2021. A partir de esa fecha, y durante tres años, mantuvo la prestación del servicio sin cobertura contractual expresa, debido a que la Conselleria no había convocado un nuevo concurso.

La demanda desglosaba las cantidades reclamadas: 51.911 euros para el primer año (2021-2022), 109.020 euros para el segundo (2022-2023) y 205.150 euros para el tercero (2023-2024). Según la fundación, la continuidad forzosa supuso un perjuicio económico, pues debía soportar el incremento de costes sin la compensación prevista por la normativa para garantizar el equilibrio económico de los contratos. Además, se apoyó en jurisprudencia de la misma sala, que había reconocido el derecho a la revisión de precios en casos de prórrogas no formalizadas por escrito pero exigidas por la administración. Entre ellas, en 2018, 2022 y 2023 en las que se admitió que la administración no puede beneficiarse de la prestación de un servicio esencial sin ajustar las condiciones económicas.

Revisión de precios

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, representada por el abogado de la Generalitat, defendió que no procedía la revisión de precios. Su posición se apoyaba en la cláusula quinta del pliego y en el apartado D del Anexo I, que reproducían literalmente el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: «No procede la revisión de precios en este contrato». Según la administración, el hecho de que el contrato hubiera expirado y no se hubiera suscrito formalmente ninguna prórroga impedía reconocer derecho alguno a la contratista. A su juicio, lo que pretendía la fundación era obtener «un lucro improcedente» mediante la aplicación retroactiva de un sistema de revisión expresamente descartado. El escrito de contestación también rechazaba que la vía procesal adecuada fuera la revisión de precios y sugería que, en su caso, la fundación debería haber acudido a la figura del enriquecimiento injusto, algo que la sala descarta.

El TSJ rechaza los argumentos de la Generalitat y recuerda su doctrina consolidada: cuando una entidad se ve obligada a continuar prestando un servicio público esencial más allá del plazo contractual por decisión de la administración, tiene derecho a percibir la revisión de precios, incluso aunque los pliegos excluyan expresamente esta posibilidad. La sentencia cita como antecedente inmediato otra resolución de abril de 2024 en la que ya se reconoció a la misma fundación una compensación económica por circunstancias prácticamente idénticas, en contratos de apoyo a centros de recepción de menores. Según el tribunal, no puede considerarse que la entidad actuara «fuera de contrato», pues la prestación se desarrolló en continuidad y bajo las mismas condiciones impuestas por la Generalitat.

Aparcamiento del Centro de Menores Baix Vinalopó de Elche / Héctor Fuentes

Gestión contractual

La sala recalca que la irregularidad en la gestión contractual no puede situar a la administración en una posición más ventajosa frente al contratista. Si incumplió su obligación de iniciar un nuevo procedimiento de contratación, debe asumir las consecuencias económicas y compensar a la entidad que mantuvo el servicio. Además, el tribunal descarta que la fundación debiera acudir a la vía del enriquecimiento injusto: bastaba con solicitar la revisión de precios, tal y como hizo en 2023. La cantidad reclamada, añade la sentencia, se corresponde con la variación del índice de precios al consumo en el ámbito de la protección social, debidamente acreditada con informes documentales.