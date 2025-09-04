Elche acogerá a casi 500 expertos en el VII Congreso Nacional del Agua
Más de 300 asistentes y 140 ponentes debatirán sobre la gestión del recurso en un evento que se celebra el 12 y 13 de septiembre
Elche se convertirá los días 12 y 13 de septiembre en el epicentro nacional del debate sobre la gestión del agua con la celebración del VII Congreso Nacional del Agua “Paisaje, Patrimonio y Medioambiente”, un evento que reunirá a más de 300 profesionales y 140 ponentes de prestigio procedentes de universidades, administraciones y entidades privadas, muchos de ellos de ámbito internacional. El anterior evento sobre la materia se celebró en Orihuela.
Un congreso con sello ilicitano
El encuentro está organizado por el Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante y el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, con el respaldo de diferentes instituciones y organismos. Según el alcalde, Pablo Ruz, “será un congreso donde se profundizará en todo lo que Elche tiene con respecto al agua, sin tener este recurso natural. Una ciudad que ha hecho del uso del agua desde el siglo XVIII un elemento vital y un fundamento de su declaración UNESCO, porque no solo es Patrimonio de la Humanidad el Palmeral, sino también su sistema hidráulico y por eso creemos que Elche es el lugar adecuado para la celebración de este congreso”.
La ciudad, recordó Ruz, cuenta con un paisaje único como el Palmeral, un sistema hidráulico histórico como la Acequia Mayor, uno de los sistemas de riego más antiguos de Europa y espacios medioambientales de relevancia como El Hondo o el Clot de Galvany. El alcalde agradeció además a la Diputación y al comité organizador su apoyo a un evento que “constituye una de las principales ocasiones en Europa para hablar del agua, un recurso escaso que los ilicitanos hemos sabido cuidar con responsabilidad y que constituye la base de nuestro desarrollo económico, social y medioambiental”.
Alicante y el reto del déficit hídrico
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación y responsable del Ciclo Hídrico, Ana Serna, destacó la importancia de que la provincia sea sede del encuentro: “Alicante es una de las provincias más castigadas por el déficit hídrico en parte debido a decisiones políticas incomprensibles. Por ello, necesitamos liderar el debate nacional e internacional sobre el agua, y este congreso es un foro de referencia donde todos los actores implicados pueden aportar soluciones innovadoras y eficientes”.
Participación internacional y ponencias clave
El presidente del Comité Científico, Joaquín Melgarejo, incidió en la dimensión internacional de esta séptima edición, que contará con expertos de cinco países: Egipto, Hungría, Países Bajos, Italia y España. El congreso abordará la relevancia histórica del agua en Elche “desde la red hidráulica de época medieval y el esfuerzo humano por transformar un recurso limitado, hasta el desarrollo agrícola y los mercados del agua, únicos en Europa”.
El programa incluye conferencias, mesas redondas y ponencias centradas en la gestión eficiente del agua, la protección del patrimonio hidráulico, la sostenibilidad urbana y el futuro de los ecosistemas. Una de las ponencias más esperadas será la de Inmaculada López, catedrática de la Universidad de Alicante, el viernes 12 a las 12.00 horas, bajo el título ‘La escasez hídrica como desafío para el ingenio técnico. Los pantanos de Época Moderna en el sureste de España. Agua, Patrimonio y Paisaje’. Según Melgarejo, esta intervención “pretende ser la base para que los embalses de época moderna de la provincia de Alicante, el embalse de Almansa en Castilla La Mancha y el de Valdeinfierno y el de Puentes en la Región de Murcia, sean declarados Patrimonio de la Humanidad”.
El congreso podrá seguirse tanto de manera presencial como en directo a través de internet y los asistentes recibirán un libro digital con todas las ponencias. La participación es gratuita, previa inscripción en la web www.congresodelagua.es, donde ya se encuentra disponible el programa completo.
