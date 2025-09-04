Elche acoge las fiestas de verano de San Isidro Labrador en Algorós-Derramador

Las fiestas de verano de San Isidro Labrador en las partidas rurales Algorós-Derramador de Elche comenzarán este viernes 5 de septiembre con el acto de imposición de bandas a las Reinas y Damas. La cita tendrá lugar a las 22.30 horas en el recinto festero situado junto a la ermita del Derramador, y reunirá a representantes de comisiones festeras de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE) y de otros colectivos invitados.

Reina Mayor de las fiestas de Algorós-Derramador en Elche, Estefanía Navas Rico / INFORMACIÓN

Las protagonistas del acto

La ceremonia reconocerá a Estefanía Navas Rico como Reina Mayor, acompañada por sus Damas Mayores María Cases Pérez y Haydeé Boix Pomares. También se impondrán las bandas a la Reina Infantil, Olivia Mojica Belmonte, y a sus Damas Infantiles, Marina García Briones y Paula Ruiz Ballester.

Reina Infantil de las fiestas de Algorós-Derramador en Elche, Olivia Mojica Belmonte / INFORMACIÓN

Este acto protocolario marca el arranque oficial de unos festejos que, según los organizadores, buscan reforzar la identidad y la convivencia en las pedanías ilicitanas.

Un fin de semana repleto de actividades

El programa festivo incluye propuestas variadas para todas las edades. Entre ellas destacan una noche remember el sábado 6, la tradicional paella gigante y una animada fiesta de la espuma, que se celebrarán a lo largo del fin de semana.

Dama Mayor de las fiestas de Algorós-Derramador en Elche, Haydeé Boix Pomares / INFORMACIÓN

“Estas fiestas son un punto de encuentro vecinal, de amistad y buena convivencia al que invitamos a todos los ilicitanos e ilicitanas que quieran conocer nuestras pedanías y estén dispuestos a pasar un buen rato con nosotros”, asegura Julia Moreno, vocal de la comisión de fiestas integrada en la UFECE.

Más de 200 actos en las pedanías

Las fiestas de San Isidro Labrador se enmarcan en un calendario más amplio que engloba las celebraciones de las pedanías de Elche. Tal y como recuerda el presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx, Andrés Coves, estas entidades “organizan entre abril y noviembre más de 200 eventos, entre encuentros gastronómicos, pruebas deportivas, verbenas, actos religiosos, citas musicales, ofrendas florales o imposiciones de bandas”.

Dama Mayor de las fiestas de Algorós-Derramador en Elche, María Cases Pérez / INFORMACIÓN

De esta forma, Algorós-Derramador se suma a una larga tradición festera que llena de vida el calendario anual de la ciudad y que convierte a sus pedanías en un referente de la cultura popular ilicitana.

Programa de actos

Viernes, día 5

22:30 h.-Imposición de bandas a Reinas y Damas en el recinto festero ubicado junto a la ermita de Derramador.

Dama Infantil de las fiestas de Algorós-Derramador en Elche, Marina García Briones / INFORMACIÓN

Sábado, día 6

22:00 h.-Noche Remember Derramador Fest, años 90 y 2000, con Kino (90’S), Paco García (KKO), Di Carlo (KKO) y Rubén Navarro (Wifon fm). Entrada gratuita desde las 22:00 horas y servicio de barra desde las 20:00 horas. Plaza de la ermita.

Dama Infantil de las fiestas de Algorós-Derramador en Elche, Paula Ruiz Ballester / INFORMACIÓN

Domingo, día 7

11:00 h.-Fiesta de la espuma para toda la familia.

14:00 h.-Paella gigante para todos los vecinos y vecinas que quieran asistir. El precio de la ración será de tres euros. Teléfonos de reserva: 600 743 682 (Inés) y 692 606 850 (Miguel).

18:00 h.-Lotería familiar. Al finalizar, potente traca de fin de fiestas.