El equipo de gobierno de Elche dice que "no tenemos recursos para recibir a menas ni proyecto de hacerlo"

El Ayuntamiento de Elche, gobernado por PP y Vox, dice no tener recursos para acoger a menores inmigrantes -conocidos como menas- tal y como está solicitado el Consell a municipios de toda la Comunidad Valenciana, aunque solo conste que la petición se ha hecho a aquellos gobernados por la izquierda, como Aspe, Villena o Elda. Este jueves, a preguntas de los medios de comunicación, el equipo de gobierno municipal ha dicho que no le consta que esta petición se le haya hecho, pero, sumidos en un ciberataque desde el pasado 25 de agosto (las solicitudes de colaboración se enviaron dos días más tarde, el 27), desconocen si se les ha pedido por medios telemáticos.

La edil de Familia, Aurora Rodil, portavoz de Vox, reiteró también sobre los menas que y su perfil que "el perfil del menor no acompañado, que en realidad son jóvenes mayores, ¿no? Menores que de ese perfil no lo tenemos aquí, ni tenemos un establecimiento adecuado ni posibilidades de tenerlo y no tenemos proyecto ninguno de hacer". Rodil insistió en que "tenemos otros objetivos primarios, que es atender a la gente de Elche que todavía tiene muchas necesidades que cumplir y es la que nos paga los impuestos y es la que nos ha elegido". Preguntada por qué haría si formalmente se le pidiera un acogimiento de menas añadió, "nadie nos va a pedir una cosa que no tenemos, me imagino. Nosotros no tenemos recursos para menores no acompañados. Por lo tanto no podemos dar lo que no tenemos. Tampoco tenemos vocación de tener ese recurso. Antes que tener ese recurso, yo quiero tener para los ancianos de aquí, que tiene muchas deficiencias todavía y los niños vulnerables, que lamentablemente tenemos muchos y estamos atendiendo a muchos en la concejalía y muy pronto sí que les daré una noticia de familia,, no van a pasar más de dos meses o antes. Estamos viendo una solución habitacional para familias en caso de emergencia".

Los ediles Rodil, Guilabert y Sáez, al término de la junta de gobierno / INFORMACIÓN

Conciénciate

Aurora Rodil añadió que, "nosotros no tenemos recursos de ningún tipo para recibir a ese tipo de menores. Ningún recurso específico para eso. Hay pisos de emancipación, pisos de apoyo a menores... que sí tenemos, pero no tenemos un establecimiento donde poder recibir a menores no acompañados". Sobre las posibilidades que podrían ofrecer ONGs como Conciénciate, muy estrecha al Ayuntamiento de Elche, para acoger a menas, la edil dijo que "Conciénciate tiene otro perfil. Yo no voy a hablar por Conciénciate, pero quiero decir, su recurso es para que no haya gente en la calle. Recuerdan este verano, donde la gente estaba bajo el puente y sufría los efectos del calor, y surgió la iniciativa de esta ONG, de este recurso que es la gente de la calle que es la que vive en Elche habitualmente, que no tiene vivienda o que, por cualquier razón o patología psicológica. Ese es el recurso y está destinado a eso".