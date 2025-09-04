Guilabert defiende la excepcionalidad de Contratación para tramitar 14 días después de estar paralizados los plazos en Elche

"La parálisis en Contratación no se ha producido, no sé de dónde salen ese tipo de informaciones", la frase fue dicha por el edil de Contratación, Claudio Guilabert, este jueves al término de la rueda de Prensa en la que se había dado cuenta de los acuerdos de junta de gobierno, pocos si tenemos en cuenta de la necesidad que parece existir de dar la sensación de que el Ayuntamiento de Elche funciona sin prácticamente ordenadores porque están encriptados, con funcionarios que ponen sus propios portátiles para trabajar, con los servidores infectados por un ransomware (programa dañino) y, quién sabe si robados, perdidos o dañados los datos de los ciudadanos o de los expedientes supuestamente custodiados en nubes (cloud) y soportes físicos. Su área, aseguró a preguntas de los periodistas, es una excepción dentro de una administración, la del Ayuntamiento de Elche, paralizada por un decreto del alcalde, firmado el jueves 28 de agosto tres días después de ordenarse con muchas prisas el apagón de todos ordenadores y con carácter retroactivo a esta fecha. Al lunes 25 de agosto.

Guilabert, valga el simil, es el fogonero de la locomotora del alcalde Pablo Ruz, el que dice "más madera". El que debe acelerar sin parar, con o sin virus y negando que exista cualquier atisbo de la parálisis en la locomotora que el propio regidor instó a parar a través de aquel decreto. Contratación es, como diría el filósofo y orador Cicerón, la excepción que confirma la regla. "La semana pasada y esta misma semana se produjeron Mesas de Contratación. En este caso, descargando toda la información que se encuentra en la Plataforma del Estado. Por eso, el Departamento de Contratación sí que puede funcionar. Desmentimos que esté bloqueado o que no se puedan realizar adjudicaciones. Si no hubiéramos realizado la mesa no podríamos haber llevado a esta junta las adjudicaciones", ejemplificó Guilabert para dar la sensación de normalidad y de trabajo, que nadie le niega.

El edil aclaró que a su área el decreto del alcalde no le afecta. Este documento, en su acuerdo primero, dice: "Suspender con efectos desde el lunes 25 de agosto de 2025 y hasta la fecha de reanudación del servicio electrónico, tras la resolución del ciberincidente, todos los plazos no vencidos correspondientes a los procedimientos administrativos tramitados por el Ayuntamiento de Elche y su Organismo Autónomo VisitElche, tanto los iniciados de oficio como a instancia de parte, por la imposibilidad de acceso y tramitación electrónica por causas inimputables al ciberataque sufrido. La suspensión afecta a todos los plazos para presentar escritos, formular alegaciones, recursos, requerimientos, subsanaciones, así como a cualquier actuación administrativa sujeta a término". Y los contratos lo son.

La OMAC ha vuelto a funcionar, aunque lentamente / AYUNTAMIENTO DE ELCHE

Sobres

Pero, según Guilabert, esto no le afecta, "la semana que viene también traeremos otras adjudicaciones. Y seguiremos con la apertura de los sobres, tanto el sobre A como el sobre E y además también los técnicos municipales llevando a cabo unas valoraciones y las medidas oportunas de la presentación". Al concejal se le insinúa que esto se puede hacer porque los plazos ya están finalizados y las ofertas presentadas; es decir, que no corren y por tanto no están afectos por el decreto. Él lo niega y añade que "cuando se presenta la documentación existen dos vías: la puedes presentar físicamente en el departamento o elevarla a la Plataforma General del Estado o hacerlo a través de la administración electrónica". ¿Cuál es el plazo que está entonces paralizado?, se le repregunta al edil. "Es que los plazos en materia de Contratación no están paralizados, lo anunciamos el viernes pasado. Únicamente lo que está paralizado son los plazos que se han realizado con los trámites en cuanto a la administración pública por parte de los ciudadanos" y, sentencia: "Digamos que la excepción sería contratación", aunque eso no aparezca en el decreto que, eso sí, dice que permite hasta que se reestablezcan los servicios la "utilización de formato físico en papel y firma manuscrita en lugar del procedimiento electrónico establecido". De hecho, al final del documento aparece la firma del regido y del vicesecretario accidental.