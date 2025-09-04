Involucra se adjudica dos contratos por 1,6 millones para asfaltado y aceras en Elche

Con muy pocos puntos en el orden del día tras el ciberataque, la junta de gobierno de Elche aprobó ayer como principal punto del orden del día dos adjudicaciones a la misma empresa, Involucra, para el asfaltado de viales y aparcamientos así como para la renovación de aceras tanto en el casco urbano y las pedanías. El concejal de Contratación, Claudio Guilabert, aclaró que estas actuaciones no formaban parte de plan alguno de reconversión de vías en plataformas únicas, algo que ha sido el denominador común durante estos dos primeros años del mandato de PP y Vox.

Para justificar la adjudicación a la citada mercantil, una de las que más trabaja en estos momentos con el Ayuntamiento de Elche, el edil ha explicado que en el caso del contrato de asfaltado, por un millón de euros, la oferta de la empresa suponía una rebaja del 31’15 % respecto al presupuesto base de licitación. El edil no ha detallado dónde se actuará, pero principalmente será en partidas rurales, de hecho el 95 % de la actuación tiene este destino. El contrato tiene un plazo de ejecución de un año o bien hasta agotar la cantidad presupuestada. ¿Dónde se va a actuar?. El edil no precisó en qué partidas y caminos rurales porque es un tema que tienen los técnicos ahora mismo sobre la mesa. Para llevarse el segundo contrato, el de aceras, por 587.000 euros, Involucra ha presentado una oferta a la baja de un 17,5 % respecto al presupuesto base de licitación. El acuerdo también es por una duración de un año o bien hasta agotar la cantidad. En concreto, el 95 % de la partida se destinará a actuaciones en el casco urbano, principalmente en los barrios de El Pla, Sector V y Altabix.

La rueda de Prensa al término de la junta de gobierno de Elche / INFORMACIÓN

Arenales

El concejal de Pedanías, Pedro José Sáez (Vox), recordó que esta inversión "se suma a los cerca de 400.000 euros para los trabajos en la avenida principales de Arenales del Sol para el cambio de doble sentido a dirección única con el objetivo de mejorar la circulación e incrementar el número de aparcamientos”. Al respecto dijo que los trabajos comenzarán cuando caiga la alfuencia veraniega y generar el menor trasiego posible. Añadió Guilabert, responsable de Movilidad, que la duración será de "dos a tres meses, según vaya la obra, que es muy extensa. Se tiene que hacer la nueva alineación para el aglomerado" recordando que se ganarán plazas de aparcamiento en primera línea, pero que en cualquier caso confían en finalizar antes de la fecha prevista.

El edil añadió que en 2024 el gobierno municipal invirtió 2’1 millones de euros con el plan de asfaltado integral, de los que más de 1’5 millones de euros se destinaron a asfaltar pedanías y caminos rurales en Algoda, Daimés, Torrellano, El Llano de San José, El Altet, Altabix, Carrús, Asprillas, Balsares, Matola, La Marina, Alzabares, Valverde, Santa Ana o Pusol, lo que permitió recuperar 24.000 metros cuadrados que, en muchos casos estaban "abandonados" desde hace años.

En la sesión se aprobaron expedientes de gasto a proveedores, por servicios y facturas. Caso del Consorcio de Residuos, por 470.000 euros o la UTE de la limpieza, por 1,1 millones de euros.