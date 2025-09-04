Magno International School abre nuevas puertas con Cambridge y los A Levels

El curso 2025-2026 arranca en Magno International School con una apuesta decidida por la excelencia y la internacionalización. El centro ha sido acreditado como Cambridge International School y Cambridge Early Years Centre, lo que lo conecta con más de 10.000 colegios en más de 160 países y garantiza que su enseñanza cumple los más altos estándares educativos internacionales.

Un currículum global

En la etapa de Infantil, el colegio implementa el Cambridge Early Years Framework, un programa lúdico y centrado en el niño que estimula la creatividad, la curiosidad y la confianza de los más pequeños desde sus primeros pasos escolares. Este modelo, que se complementa con Innovamat en matemáticas, refuerza el aprendizaje activo y la construcción de bases sólidas para su desarrollo futuro.

Instalaciones de Magno International School. / INFORMACIÓN

En Primaria, los alumnos incorporan la estructura Cambridge en materias clave como Inglés, Ciencias, Humanidades, Arte y Bienestar. Se trata de un enfoque que combina creatividad y rigor académico, fomentando valores como la responsabilidad, la innovación, la reflexión y la implicación, alineados con el espíritu propio del colegio.

A Levels: la vía internacional de Bachillerato

La gran novedad en la etapa de Bachillerato es el lanzamiento del Magno A Levels International Pathway, un itinerario alternativo al Bachillerato español que se desarrolla en colaboración con el prestigioso National Extension College (NEC) del Reino Unido.

Los A Levels son el equivalente británico al Bachillerato y cuentan con reconocimiento internacional en universidades de Reino Unido, Europa, EE. UU., Canadá y otros países. Este programa permite a los estudiantes especializarse en áreas de su interés con un alto nivel académico, desarrollando autonomía, pensamiento crítico y competencias clave para su futuro universitario.

En Magno, los A Levels se imparten en un modelo híbrido: clases online semanales, sesiones de estudio independiente y un fuerte acompañamiento dentro de la vida escolar del centro. Los alumnos disponen de un mentor personal que guía su progreso y facilita su integración en la plataforma digital del NEC. Además, se completa con actividades de enriquecimiento propias del colegio, como preparación para exámenes de Cambridge, Educación Física o proyectos de desarrollo personal.

Preparados para un mundo global

Gracias a estas incorporaciones, Magno International School ofrece a sus familias la tranquilidad de un entorno cercano con la solidez de una educación de prestigio mundial. Desde Infantil hasta Bachillerato, los alumnos disponen ahora de un camino que abre puertas a universidades en España y en el extranjero, asegurando que cada estudiante pueda construir su futuro en un mundo globalizado y lleno de oportunidades.

Más información:

Dirección: Av. de Levante, 10, 03670 Monforte del Cid, Alicante

Teléfono: 965 62 52 00

Reserva plaza a través de su web.