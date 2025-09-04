El Partido Concordia exige una investigación por la brecha de datos sufrida en el Ayuntamiento de Elche

El Partido Concordia de Elche ha presentado formalmente una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para exigir la apertura de una investigación sobre la grave brecha de seguridad sufrida por el Ayuntamiento de Elche tras el ciberataque que paralizó sus sistemas informáticos el pasado 25 de agosto de 2025.

Advertencias previas ignoradas

Desde Concordia se recuerda que la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana ya había alertado en informes recientes sobre deficiencias críticas en la ciberseguridad del consistorio ilicitano. Entre los problemas señalados destacan la falta de gobernanza, la ausencia de una política de seguridad aprobada y un índice de madurez muy por debajo del exigido por el Esquema Nacional de Seguridad.

El partido considera que estas advertencias fueron desatendidas de forma negligente por el gobierno municipal, lo que habría facilitado la magnitud del ciberataque y el posible acceso indebido a datos personales sensibles de miles de ciudadanos.

OMAC del centro de Elche con colas en su reapertura tras sufir un ciberataque / INFORMACIÓN

Reclamación de responsabilidades

“La protección de los datos de los españoles es un deber fundamental de cualquier administración pública. No podemos permitir que se ignore la seguridad de la información de los ciudadanos pese a las advertencias formales de organismos de control. Por ello hemos acudido a la AEPD para que se depuren responsabilidades y se adopten las medidas correctoras necesarias”, ha declarado el presidente de Concordia, Miguel Picher.

Con esta acción, el Partido Concordia reafirma su compromiso con la defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos españoles, reclamando transparencia, responsabilidad y seguridad en la gestión de los datos personales. La formación política insta a que las administraciones adopten medidas preventivas que eviten futuros incidentes de esta naturaleza, garantizando la confianza de la ciudadanía en el uso de sus datos.