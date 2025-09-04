Protegen los Baños Árabes de las obras del Mercado de Elche

Una enorme chapa metálica separa desde este jueves las obras del Mercado Central de Elche de los Baños Árabes de forma que los trabajos que se están ejecutando, y que durarán alrededor de 18 meses, no afecten a los restos arqueológicos que, con la actuación municipal, se pondrán en valor, según el proyecto presentado la pasada primavera por el alcalde, Pablo Ruz. A priori, la UTE adjudicataria de los mismos, Grupo Alcudia, Involucra y Gestaser, por más de 8,8 millones de euros, tiene que proceder tarde o temprano, se desconoce la fecha, a desmontar la fachada oeste de Mercado, que será retranqueada unos cuatro metros para, precisamente, permitir la reurbanización del entorno y mejorar la visibilidad de dichos baños.

Las catas arqueológicas ya están tapadas en el Mercado de Elche / Héctor Fuentes

Durante las últimas semanas han continuado los trabajos de desmontaje de los antiguos puestos de frutas y verduras de la planta superior y se han retirado todos los elementos innecesarios. A finales de la semana pasada comenzaron a cubrirse las catas arqueológicas hechas en la planta inferior con arena que se procederá a compactar. No consta que la misma se haya tapado con ningún tipo de gasa blanca, lo que en un futuro facilitaría su localización y limpieza, según vecinos de la zona, que siguen con interés los trabajos. El edificio se parece cada día más a un esqueleto y la eliminación de ventanas y cristales ha supuesto la colocación de punteros para evitar que se puedan producir desprendimientos de cualquier tipo en la estructura.

Eliminación del suelo

Como publicó INFORMACIÓN, los trabajos descubrieron a finales del pasado mes de julio que los pilares eran más endebles de lo que se esperaba porque algunos de ellos, incluso, habían sido utilizados como desagües; es decir, que no existen garantías de que puedan soportar el peso del techo y el grueso de los trabajos, que consistirán en la eliminación del suelo de la planta porque el proyecto pretende que el Mercado se quede como una doble altura. Así se abordó en la última reunión del consejo de administración de la empresa pública Pimesa, que es la garante por parte del Ayuntamiento de Elche de los trabajos. Este refuerzo de los pilares, según fuentes consultadas por el diario, no están incluidos en el presupuesto inicial de las obras por lo que se tendrá que abonar aparte. Algún consejero admitió en dicha reunión que la rehabilitación del edificio, sin apenas valor patrimonial, va a costar mucho más que si se hiciera completamente nuevo.

Las chapas colacadas entre los baños y el mercado / Héctor Fuentes

Refuerzo de estructura

El alcalde, Pablo Ruz, se refirió esta misma semana a la necesidad de reforzar la estructura, un imprevisto, porque lo que se quería hacer era retirar por una empresa especializada los techos de uralita, un material contaminante que lleva dos décadas prohibido su uso para la construcción por la presencia de asbestos, un cancerígeno. También está pendiente realizar algunas catas arqueológicas en el exterior, en la fachada norte, tal y como exigió la Conselleria de Cultura, que supervisa todos los trabajos. El principal problema en estos momentos es garantizar la estructura con este refuerzo y por ende a los propios trabajadores.