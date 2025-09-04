El PSOE de Elche lleva a un pleno extraordinario la demora del tram a 2027

El PSOE de Elche ha anunciado este jueves que va a llevar a un pleno extraordinario el proyecto del tram después de que este miércoles el alcalde, Pablo Ruz, reconociera en una entrevista, dos días después de explicar los proyectos que va a liderar en este nuevo curso político, que los trabajos no comenzarán en este mandato; es decir, que el proyecto no será viable hasta después de las elecciones de 2027. De aquí a entonces, dijo Ruz, esperan tener toda la tramitación resuelta de lo que será el primer tramo. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, le ha pedido al regidor, "que diga la verdad y no agote los plazos sobre su proyecto estrella", recordando que meses antes de las elecciones de 2023 el entonces candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, prometió esta infraestructura -con la cual el PSOE no estaba de acuerdo- con una inversión de 195 millones de euros.

Díez volvió a ser duro como lo fue este martes con el alcalde, "Ruz llegó a la Alcaldía con la mentira bajo el brazo. Estamos hartos de engaños y cansados de mentiras y recordó que Ruz se presentó a los comicios con el lema "Confía". El portavoz socialista, como publicó INFORMACIÓN, justificó la demora del proyecto "escudándose en la tragedia de la dana de Valencia, con más de 200 fallecidos. Es una excusa inadmisible y demuestra poca sensibilidad humana”, señaló.

Constantes cambios y convenio sin firmar

Díez repasó los constantes cambios de cifras y plazos del proyecto: “Primero se habló de 195 millones, luego de 33 millones; se dijo que no tendría catenaria, después que tendría ruedas; visitaron Hamburgo y Ámsterdam para tomar ideas; que conectaría en 2027 Carrús con Elche Parque Empresarial, que solo llevaría a la UMH… Pero llevamos dos años de mandato y todavía no se ha firmado el convenio de 100.000 euros para el estudio del proyecto. Esto es una falta de seriedad absoluta”.

Avenida de la Libertad, frente al aparcamiento de la UMH por donde debe discurrir el tranvía, según el proyecto / Matías Segarra

"Mazón ha tenido tiempo para quitarles a los más de 10.000 valencianos con mayor patrimonio, 500 millones de euros de impuestos; la excusa de la dana de Valencia no cuela" Héctor Díez — Portavoz del Grupo Socialista en Elche

"Fallando a la ciudadanía"

Además, recalcó que la gestión está fallando “y lo que es peor: se está fallando a la ciudadanía”. Por ello, exigió a Ruz y a Mazón que cumplan su palabra dada en los últimos años y que no usen la tragedia de la dana para incumplir sus promesas; que dé explicaciones en el pleno y ofrezca datos concretos. “Elche no puede tener tranvía por la dana de Valencia, pero Mazón ha tenido tiempo para quitarles a los más de 10.000 valencianos con mayor patrimonio, 500 millones de euros de impuestos; la excusa de la dana de Valencia no cuela”, ha enfatizado el portavoz.

“La falta de compromiso y planificación política provoca frustración en la ciudadanía. Queremos un alcalde que asuma responsabilidades y deje de escudarse en la DANA o en excusas administrativas”. Añadió que “forzamos este pleno porque no vamos a permitir que se juegue con la ilusión de los ilicitanos. La transparencia y la valentía deben prevalecer sobre los engaños y los retrasos”, concluyó.