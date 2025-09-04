La UMH de Elche lo confirma: dieta mediterránea y ejercicio reducen el riesgo de diabetes

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han participado en un estudio nacional que concluye que seguir una dieta mediterránea baja en calorías, acompañada de actividad física regular, reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. El trabajo, publicado en Annals of Internal Medicine y enmarcado en el proyecto PREDIMED-Plus, corrobora los beneficios de unir hábitos alimenticios saludables con ejercicio en la prevención de esta enfermedad crónica. Otros estudios como el que lleva a cabo el Hospital General de Elche también analizan esta materia.

Participación de la UMH e ISABIAL

El equipo de la UMH está encabezado por el investigador principal de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (EPINUT-UMH), Jesús Vioque López, junto con las investigadoras postdoctorales Laura Torres Collado y Sandra González Palacios, además del reconocimiento a médicos de atención primaria que fueron claves en el reclutamiento y seguimiento de los pacientes. También ha participado personal del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), que se ha situado como el quinto grupo en número de participantes aportados al ensayo.

Miembros de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

La diabetes tipo 2, asociada al sobrepeso y la obesidad, se ha incrementado notablemente en los últimos años, afectando a la calidad de vida de millones de personas. Por ello, el estudio subraya la necesidad de impulsar estrategias accesibles, eficaces y sostenibles para prevenirla.

Un ensayo con más de 4.700 participantes

PREDIMED-Plus es la continuación del proyecto PREDIMED, que ya había demostrado que la dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos secos reducía en un 30% la incidencia de diabetes, aunque con un impacto limitado en la pérdida de peso.

En esta ocasión, se ha hecho un seguimiento de 4.746 personas de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, pero sin enfermedad cardiovascular ni diabetes al inicio. El ensayo, financiado mayoritariamente por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) junto a otras entidades, se desarrolló durante seis años.

Los participantes fueron divididos al azar en dos grupos: uno siguió una dieta mediterránea sin restricción calórica ni estímulo de ejercicio, mientras que el otro adoptó un programa intensivo con dieta mediterránea hipocalórica (reducción de 600 kilocalorías diarias), más actividad física y apoyo conductual.

Resultados y conclusiones

Los asignados a la intervención intensiva mostraron mayor adherencia a la dieta, aumentaron su nivel de actividad, perdieron más peso y necesitaron menos medicación para controlar la glucosa tras un diagnóstico de diabetes. El riesgo de desarrollar la enfermedad se redujo al 9,5% (280 casos) frente al 12% (349 casos) en el grupo de control, lo que equivale a una reducción relativa del 31%.

En el estudio participan más de 200 especialistas de 23 universidades y centros españoles / INFORMACIÓN

Según los investigadores, los componentes de la dieta mediterránea “actúan de forma sinérgica en procesos clave de la diabetes tipo 2, como la resistencia a la insulina, la inflamación o el estrés oxidativo. Estos efectos se potencian con la actividad física y la pérdida de peso. Además, al tratarse de una dieta sabrosa, sostenible y culturalmente aceptada, constituye una estrategia ideal a largo plazo para prevenir enfermedades cardiometabólicas”.

El ensayo, considerado uno de los mayores en Europa sobre nutrición y salud, ha sido reconocido por la revista Nature Medicine como uno de los once estudios con capacidad de transformar la medicina en los próximos años. En él han participado más de 200 especialistas de 23 universidades y centros españoles.

Además, el artículo publicado en Annals of Internal Medicine (doi: 10.7326/ANNALS-25-00388) subraya en sus conclusiones que este tipo de intervención es especialmente prometedora en poblaciones con elevado riesgo metabólico. El estudio señala que la combinación de dieta y ejercicio no solo reduce la incidencia de diabetes, sino que mejora la calidad de vida, aporta beneficios cardiovasculares y constituye un modelo viable para su aplicación en el ámbito clínico.

La UMH ha comenzado septiembre con anuncios de investigaciones muy relevantes como esta y la publicada ayer mismo sobre autismo.