El investigador de la UMH de Elche Raúl Reina, miembro de la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico

El profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Raúl Reina ha sido nombrado nuevo miembro de la Comisión de Clasificación de la Federación Internacional de Atletismo Paralímpico (World Para Athletics, WPA). El investigador del Centro de Investigación del Deporte (CID) se incorpora como técnico deportivo especializado en discapacidades físicas, dentro de un equipo multidisciplinar en el que participan representantes de Nueva Zelanda, Países Bajos, EE.UU., Reino Unido, Australia, Japón y España. El profesor Reina ya había sido reconocido internacionalmente por su labor.

Trayectoria internacional en el deporte adaptado

Con este nombramiento, Reina se suma a uno de los para-deportes con mayor presencia de atletas en los Juegos Paralímpicos. Su trayectoria previa incluye haber formado parte de los comités de las federaciones internacionales de fútbol para personas con parálisis cerebral, entre 2013 y 2025, y de boccia, entre 2015 y 2018.

Según recuerda la propia UMH, este reconocimiento se produce en un momento clave para la federación internacional. La WPA está dando los primeros pasos en la aplicación del nuevo Código de Clasificación del Comité Paralímpico Internacional (IPC), un documento en cuya elaboración también ha colaborado el profesor Reina.

Raúl Reina recibía hace unos años el Premio Fundación Sanitas a la Investigación en Deporte Inclusivo / INFORMACIÓN

Hoja de ruta hasta 2026

El trabajo de la nueva Comisión de Clasificación se enmarca en una hoja de ruta que busca preparar el funcionamiento independiente de WPA con respecto al IPC en 2026. Entre los principales objetivos se encuentran “la propuesta de prioridades de investigación basada en evidencia, la optimización de los procedimientos actuales de clasificación, la revisión de los perfiles descriptivos de las clases deportivas de pista (carreras y saltos) y campo (lanzamientos), la revisión de casos, así como la formación del nuevo personal clasificador”, según explican desde la institución.

Referente en la clasificación paralímpica

De este modo, la participación de Reina refuerza la proyección internacional de la UMH en el ámbito del deporte adaptado. Su labor en comités internacionales y su experiencia como investigador del CID lo sitúan como un referente en el ámbito de la clasificación deportiva, un aspecto esencial para garantizar la equidad y el desarrollo de los atletas paralímpicos.