La aprobación del Plan Económico da paso a subir la basura y la recaudación por calles en Elche

La Dirección General de la Administración Local de la Generalitat Valenciana ha autorizado el Plan Económico Financiero (PEF) presentado por el Ayuntamiento de Elche, con una vigencia de dos años, después de concluir 2024 con un desfase de 8,5 millones de euros. Este viernes así lo anunció el alcalde, Pablo Ruz, y su concejal de Estrategia, Francisco Soler, sin la presencia de los socios de Vox. El Ayuntamiento se congratuló por la noticia, pero deslizó que las reglas fiscales del próximo año -también afectado por el PEF- incluirán una modificación al alza de la basura o nueva baremación de la categoría de calles, lo que repercutirá en esta tasa o en la de ocupación de vía pública. A preguntas de los periodistas dijo que habría bajada de impuestos en 2026, pero que no cifró, a diferencia de otras ocasiones donde ha sido él quien ha comparecido para anunciarlo.

El PEF se aprobó en el pleno de mayo y el incumplimiento de las reglas del gasto y la inestabilidad presupuestaria es lo que obligó al equipo de gobierno (PP y Vox) a someterse a este procedimiento y a cumplir una serie de directrices en nueve ámbitos, algo que sirvió entonces a la oposición para cuestionar la capacidad de gestión económica municipal de Ruz, pero que este interpretó este viernes, en una rueda de Prensa junto al edil de Estrategia Económica, Francisco Soler, como "una aprobación que acredita la buena labor, el buen trabajo que el vicealcalde está desarrollando y que el trabajo en materia financiera y fiscal de este gobierno ha estado bien hecho".

El alcalde, en un momento de la rueda de prensa con el edil Soler, en Elche / INFORMACIÓN

A vueltas con los 8,5 millones La necesidad de someterse a un PEF volvió a dar la oportunidad a Soler, loado por su alcalde en varios momentos de la rueda de Prensa menos de un mes después de que anunciara que deja la dedicación exclusiva para poder dedicarse a su despacho profesional, para defender que esos 8,5 millones de euros no faltan en las arcas públicas. "Lo único que hicimos fue coger 8,5 millones de euros de los recursos del Ayuntamiento, de sus ahorros, y pagar y resulta que hemos caído en una estabilidad presupuestaria de 8,5 millones", algo que aseguró es habitual en las economías domésticas y empresas. Ahora bien está claro que no en la administración pública y por algo será, porque la norma fue impuesta por un ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del PP, para enderezar el rumbo de la deuda excesiva de muchos municipios. Ruz intentó comparar, una vez más, este PEF con el de 2020 (cuando gobernaba PSOE y Compromís) cuando la situación era diametralmente opuesta y España estaba confinada por el covid.

¿Qué supone?

Soler desgranó qué va a suponer el PEF, aunque desde que presentó en mayo la necesidad de su aprobación por el pleno ya se habían dado algunas explicaciones. Por ejemplo, se ha iniciado ya el expediente de amortización de los 5 millones de euros de deuda. Medida que se toma al mismo tiempo que en agosto se aprobó adjudicar a tres entidades otro por 15,7 millones (en principio iban a ser 30 millones para inversiones en proyectos de 2025 y de 2026). Ahora bien, según el concejal, estos cinco millones que se amortizan realmente eran dinero de préstamos anteriores que no se habían invertido; es decir, que estaban en caja. Con ello el dato de cuál es el endeudamiento del Ayuntamiento, el que se facilita trimestralmente al Ministerio de Hacienda, es del 24 %, "pero el real del 11 %", aclaró el responsable municipal. Esa diferencia de 13 puntos, que Soler dijo no recordar qué cifra es en dinero contante y sonante, está también en la caja municipal. De ahí que haga la distinción entre lo pedido (24 %) y lo gastado (11 %). "No lo debemos, lo utilizaremos... no lo utilizaremos... Llevamos años sin utilizar todo lo que se está pidiendo. Una cosa es gestionar y tener y otra cosa lo que se debe. Podríamos amortizar hasta ese 13 %, simplemente con hacer una transferencia bancaria". Pero no se va a hacer. Citó también como medida del PEF, aparte de esa amortización anticipada de deuda de 5 millones, el recorte del préstamo de 2025 en 14,3 millones. También dijo que se habían reducido 4 millones de euros en inversiones previstas en 2025, lo que fue la modificación presupuestaria 13 del actual presupuesto. También el PEF tiene en cuenta la inejecución de inversiones financiadas con enajenaciones (venta de suelo o de derechos), lo que supone 3,8 millones de euros menos, lo que figura en otra modificación presupuestaria, "adelantándonos a que nos iban a convalidar el presupuesto". También se declara en el PEF la indisponibilidad de 1.789.000 euros.

Plan de Racionalización sin repercusión económica directa Citó también el plan de racionalización de Recursos Humanos en el que trabajan todas las concejalías pero que, aseguró Soler "no tiene como ya lo indicamos en el PEF repercusión económica", aunque después a preguntas del diario aseguró que se refería a una repercusión económica directa: "Todo al final tiene una repercusión económica, pero no tiene una repercusión directa. Dentro de las normas que nos marca el Ministerio de cómo hay que hacer el PEF, hay que hacer una valoración económica. Lo que he querido decir es que ese punto en concreto del plan de racionalización no tiene una correspondencia porque no la podíamos valorar porque no nos hacía falta y porque es un trabajo que hay que ponerse a trabajar todo el Ayuntamiento, como de hecho lo estamos haciendo. Entonces quisimos expresamente dejar fuera ese impacto económico en el resultado".

Pero eso no es todo porque habrá subidas y así se contemplan en el PEF. Por un lado, la tarifa de residuos, de la que no dio porcentaje o cifras, pese a que en el documento marco del pasado año sí figuraba cómo debía aumentar los próximos cuatro años, asegurando que "estamos ya trabajando en ello y en breve estará en las ordenanzas fiscales. Y añadió como otras subidas la que se producirá con el padrón de residuos, "en el que están trabajando los inspectores y cuando los tengamos ya se dan los resultados". Soler se refería a una medida que aumentará muchos recibos porque la basura se pagará en función de dónde se viva y lo que se está implementando es la revisión de las categorías fiscales de las calles. "Está prácticamente terminada a falta de algún ajuste que, con las ordenanzas fiscales, ya se los daremos a conocer". El concejal admitió que esa revisión no se hace por el PEF, "eso ha sido dentro de las medidas que teníamos cuando entramos a este gobierno, pues es una de las cosas que estaban muy antiguas y desfasadas. Era eso y tantas otras cosas que no son de titulares, de las que todos los días hacemos un montón y modernizamos. Cosas que llevaban muchísimos años sin hacer. Una de ellas era esto, que tiene una explicación porque si usted vive en una calle de una categoría, en función de la categoría, pues puede pagar una tasa u otra y no tenía sentido y además con una clara desproporción". Soler se refirió a los nuevos sectores con estas palabras: "Había calles, sobre todo en barrios nuevos, que estaban muy por debajo de otros. Se está haciendo por parte de los responsables de Hacienda la labor y hemos tenido una implicación también personal porque había mucha gente enfadada".

Documento

El alcalde insistió en una idea "este documento (el PEF) es la normalidad, la profunda normalidad en la que se encuentra nuestro consistorio, incluso lo positivo de la normalidad". Ruz dijo que sobre su balance económico de estos dos años y medio que "cuando un gobierno hace muchas cosas necesita invertir mucho y además necesita demostrar que lo que hace está bien desde un punto de vista económico. Este gobierno ha invertido yo creo que una cifra récord, ha demostrado que se pueden invertir los recursos y bajar impuestos y demostrado que se puede hacer, acreditando con este PEF, las cosas bien, sobradamente bien. Y de todas esas labores responsables es el vicealcalde, a quien agradezco su acreditadísima profesionalidad. Estamos hablando de un profesional que sabe exactamente lo que tiene que hacer y a quien yo agradezco el esfuerzo ímprobo que está haciendo desde el minuto cero que accedemos a la Alcaldía para que las cosas en el Ayuntamiento avancen con normalidad, que es lo más importante. En nombre de todos, nuestro agradecimiento y reconocimiento por tu labor".

Finalmente, Ruz para destacar el esfuerzo del área de Soler en el PEF añadió: "No ha habido ni interferencias ni injerencias ni propuestas ni indicaciones. Ha sido el propio equipo, el propio vicealcalde, la propia realidad del departamento quien ha determinado que este es el plan económico financiero que el Ayuntamiento quiere hacer convalidado por Valencia. No sé si me explico".