Desarticulada una banda con dos menores de edad que robó once patinetes en Elche

El auge de los patinetes por las calles de cualquier ciudad ha llevado a que las administraciones hayan comenzado a regular su uso y a establecer sanciones varias para garantizar la seguridad, pero también ha motivado que los enemigos de los ajeno, más teniendo en cuenta los precios que algunos alcanzan en el mercado, hayan visto en estos vehículos de movilidad personal un preciado objeto de deseo. Hasta el extremo de que la Policía Nacional de Elche ha desarticulado una banda que estaba integrada por dos menores de edad, uno de 13 años y otro de 15 años, y por un joven de 18 años a los que se les atribuye el hurto de hasta once patinetes en el aparcamiento de un gimnasio de Elche, en concreto, en el barrio de Altabix.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Aluvión de denuncias

La investigación comenzó cuando en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía comenzó a entrar un aluvión de denuncias por el hurto de patinetes en el parking de ese gimnasio en cuestión de días. Con el matiz, además, de que, más allá del emplazamiento, había otras coincidencias, como las horas a la que se solían sustraer los vehículos -entre las tres de la tarde y las nueve de la noche aproximadamente-, o el modus operandi: se trataba de varios varones que se acercaban a la zona con una palanqueta o una cizalla y cortaban los candados o cerraduras.

Con antecedentes

Al final, los agentes de la Policía Nacional localizaron a los tres supuestos implicados: un menor de 13 años que, por tanto, es inimputable; y dos jóvenes de 15 y 19 años, que sí acabaron detenidos. Una circunstancia esta que, según fuentes de la investigación, permitiría hablar de grupo criminal, junto a la continuidad de estos delitos que se produjeron en poco menos de tres semanas, aunque, al parecer, según las primeras pesquisas, todo apunta a que el mayor de los tres sería el que habría inducido a los dos menores de edad a perpetrar los hurtos. Significativo en este caso es que el chico de 18 años ya tiene antecedentes penales, sin ir más lejos, por un robo con violencia e intimidación relativamente reciente.

Un patinete circulando por un carril bici en Elche. / Áxel Álvarez

Más de 5.000 euros

En total, según la estimación de las propias víctimas, los once patinetes estarían valorados en 5.292 euros. No obstante, hay otras ocho denuncias que presentan hechos coincidentes con las otras once que se les atribuyen a estos tres jóvenes, como el modo en el que sustrajeron los patinetes, pero los investigadores no han encontrado elementos objetivos suficientes que permitan imputarles también estos otros hurtos.

Grupo organizado

La Policía Nacional ya desarticuló a finales de 2023 un grupo organizado en Elche que sustraía patinetes en otras ciudades con el objetivo de, posteriormente, exportarlos a Argelia. Los agentes decomisaron hasta ocho vehículos de movilidad personal con un valor en el mercado de hasta 700 euros, según informaron entonces desde la Comisaría. En aquel momento, el hecho de que uno de los patinetes robado en la playa de la Malvarrosa en València llevara GPS permitió a los agentes localizar y detener en Elche a dos hombres de 37 y 42 años como autores de los hurtos.