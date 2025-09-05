El CEU de Elche arranca el curso con un 15 % más de alumnos y en una semana ya utilizará el nuevo edificio del Capitolio

El curso académico 2025-2026 ha comenzado en el campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera con un incremento del 15% en el número de nuevos estudiantes y con una nueva infraestructura que se estrenará en una semana, el edificio del antiguo Cine Capitolio en pleno centro histórico ilicitano. La nueva infraestructura la estrenarán los alumnos de Odontología, grado que se encuentra ya en su cuarto año en Elche. En la nueva dotación contarán con la Clínica Odontológica donde realizarán sus prácticas y ofrecerán servicios asistenciales a la sociedad. Esto será una semana después de que empiece un curso en el que en total son 700 los alumnos de nuevo ingreso que se incorporan en la ciudad, dentro de los más de 2.000 que lo hacen en los campus de Alfara del Patriarca (Valencia) y Castellón. Más de un tercio de los nuevos alumnos de la CEU UCH proceden de diferentes países, especialmente de Europa y Latinoamérica.

En el caso del campus ilicitano, más de 2.150 estudiantes cursarán este año titulaciones de grado y posgrado en las tres sedes que la institución tiene en el casco urbano. Con una novedad en la oferta. El CEU ofrece en Elche el grado de Psicología, cuyos alumnos empezarán sus clases en la sede de Reyes Católicos para pasar al Capitolio una semana después que sus compañeros de Odontología. "La nueva titulación ha tenido una notable acogida en su primera edición", según fuentes del centro educativo, que remarcan que "la universidad ha abierto este sede en el centro urbano destinada a Psicología y Odontología y que supone un paso más en la integración de la institución en la vida ilicitana".

Una imagen de los últimos trabajos que se están realizando en el edificio del Capitolio para acoger a los alumnos del CEU de Elche / Matías Segarra

Crecimiento académico y nuevas titulaciones

La internacionalización sigue siendo uno de los sellos de identidad del CEU Elche. Este curso se han incorporado 125 nuevos alumnos internacionales. La institución afronta este nuevo curso con una oferta académica ampliada y con cifras al alza en la mayoría de sus titulaciones. Los grados en Derecho, ADE y Marketing, Educación Infantil y Primaria registran un crecimiento notable en el número de matriculados. También los estudios de Odontología y Fisioterapia refuerzan su proyección nacional e internacional.

El vicerrector del campus, Álvaro Antón, ha subrayado este viernes que “el incremento de alumnos consolida el proyecto educativo del CEU en la provincia y refleja la confianza de las familias en un modelo formativo que combina excelencia académica, internacionalización y compromiso con el entorno social”.

La oferta educativa para 2025-2026 incluye también programas de posgrado como el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y el Doble Máster en Abogacía y Procura + Derecho Internacional de los Negocios. Se suman diplomas de especialización en Suelo Pélvico, Neuromodulación Percutánea y Terapia Manual Neuroestructural, orientados a profesionales de la salud que buscan formación avanzada.

Nuevos ejes formativos

La CEU UCH, “consciente de la importancia de adecuar la formación a los nuevos estándares de empleabilidad”, mantiene el Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad. Este programa gratuito se ofrece a todos los alumnos durante sus estudios y “fomenta habilidades esenciales en idiomas, competencias digitales, profesionales y de emprendimiento. Además, destaca valores humanísticos como la formación de carácter, solidaridad y el compromiso social”.

Jornada de información a los nuevos alumnos del CEU de Elche, este viernes / INFORMACIÓN

El objetivo es potenciar la empleabilidad y preparar profesionales con talento y valores sólidos. En paralelo, el Plan de Excelencia continúa como eje estratégico. Este programa, que selecciona a estudiantes de alto rendimiento, ofrece formación complementaria en investigación, cultura, idiomas y empleabilidad. En el curso 2025-2026 participan 247 alumnos, consolidando la iniciativa como un espacio de desarrollo académico y personal.

Internacionalización y programas globales

La dimensión internacional se refuerza este curso con 125 nuevos estudiantes extranjeros, un 7% más que el año pasado. El CEU Elche cuenta ya con alumnos de más de 25 nacionalidades distintas, especialmente en Fisioterapia, Odontología, Educación y ADE/Marketing.

El vicerrector Antón ha destacado que “más del 25% del alumnado en el CEU Elche procede de otros países, lo que convierte a nuestro campus en un espacio multicultural que enriquece la formación y la experiencia personal de todos los estudiantes”.

La universidad ofrece una amplia gama de programas globales que permiten a los alumnos formarse en instituciones de prestigio de todo el mundo. Entre ellos, los Programas Internacionales CEU con estancias presenciales o virtuales en Estados Unidos, los Programas de Extensión Internacional con dobles titulaciones y másteres europeos multicampus como el European Business Programme en Alemania, el doble grado con la Universidad Panamericana de México o los másteres MERCURI y MAGELLAN.

Los estudiantes con mayor nivel de inglés pueden acceder a los International Bilingual Programs (IBP), que combinan un semestre en Estados Unidos con formación especializada. También están disponibles los International Online Programs (IOP), certificados en colaboración con universidades como Arizona, que suman experiencias digitales a la formación presencial.

La oferta se completa con los International Professional Programs (IPP), desarrollados junto a instituciones como UNITAR (ONU) o Arcadia University, que facilitan experiencia práctica en entornos globales. Además, se impulsan innovaciones docentes como el Virtual Exchange (COIL), que conecta a estudiantes de distintos países en proyectos online colaborativos sin necesidad de desplazamiento.

Acto de bienvenida a los nuevos alumnos del CEU de Elche celebrado este viernes / INFORMACIÓN

Bienvenida, excelencia y compromiso con la sociedad

El inicio de curso se ha acompañado de actividades de Welcome Days, diseñadas para que los nuevos estudiantes conozcan a sus compañeros, profesores y los servicios del campus. Estas jornadas incluyen actividades académicas, culturales y lúdicas para favorecer una rápida integración. “El CEU Elche mantiene un compromiso firme con la sociedad alicantina”, ha señalado el vicerrector Antón, quien recordó que la institución no solo forma a profesionales, sino que impulsa proyectos de investigación y colaboración con empresas e instituciones locales.